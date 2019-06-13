【永豐期貨】台指選擇權盤後－國際股市續弱 台積電疲軟拖累台股失守10600點

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週四下跌 63 點至 10528 點。價差方面，台指期逆價差擴至 - 33.01 點，電子期逆價差擴至 - 0.67 點，金融期逆價差縮至 - 4.13 點。現貨部分，三大法人賣超 72.19 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少 3755 口至 11885 口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少 6239 口至 41459 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少 4082 口至 6108 口。

週三美國股市小幅走低，不過費半指數下跌 2.33%，台積電 ADR 跌幅 1.25%，影響今日台股信心，在台積電下跌 1.4% 開出影響下，加權指數下跌 33.47 點開出，雖然鴻海、大立光走高拉抬，但陸股開低走低影響亞股信心，台積電再度擴大跌幅，拖累加權指數短暫翻紅後再度翻黑，盤中台股一度失守 5 日線，所幸鴻海、大立光、台化、統一等部分權值股有買盤進駐收斂指數跌幅，終場加權指數下跌 54.65 點或 0.51%，收在 10561.01 點，成交量能下降 72.1 億至 959.4 億。整體而言，今天台股一樣受國際股市拉回影響表現偏弱，技術面顯示鄰近上檔季線反壓投資人追加力道減弱，不過 5 日、10 日的短天期均線仍維持多頭排列，短線上指數較大機會呈現區間震盪格局，待 G20 峰會逼近，川普對中國放話頻率提高，股市波動度有望將逐漸擴大。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量壓力區在 10700 點，賣權未平倉最大量支撐區由 10500 下移至 10300 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.16 降至 1.08。VIX 指數結束連 5 下降，今日上升 0.31 至 14.45。而自營商今天擴大買 Put 賣 Call 的力道。多項選擇權指標顯示偏多架構暫時出現降溫。 (永豐期貨研調)



本投資研究報告由永豐期貨股份有限公司版權所有，未經授權，禁止轉載節錄。本資料內容僅供參考，客戶應審慎考量本身之需求與投資風險，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。