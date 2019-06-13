台股雙王成外資提款機 台積電單日遭賣超1.2萬張

台股今 (13) 日以下跌 54.65 點做收，收盤收 10561.01 點，成交值萎縮 956.36 億元；三大法人賣超 72.2 億元，其中自營商賣超 3.98 億元，投信買超 7.6 億元，外資及陸資賣超 75.82 億元，大立光股東會報佳音，不過外資仍賣超 409 張，為近 2 個月來單日賣超最多，另外台積電也成外資提款機，單日賣超 1.2 萬張。

雖然大立光董事長林恩平表示，即將進入市場需求旺季，產能滿載，但仍未挽回外資的心，近 1 個月來，外資賣超大立光 2112 張，證券分析師黃漢成說，大立光 6 月營收將較 5 月下滑，7 月營收回可望升，但下滑與上升幅度多少，是市場關心的重點，仍不排除大立光股價恐持續向 3000 元低點靠攏的可能。

外資今日在台股現貨市場賣超 75.82 億元，也同步在期貨市場減碼，未平倉多單口數減少 6237 口，未平倉合約口數降到 41459 口。

外資今日集中市場買超較多個股為，臺企銀、第一金、統一、台灣高鐵、冠德、和鑫、中壽、味全、永豐金、泰鼎 - KY、大同；賣超較多個股為台積電、玉山金、兆豐金、開發金、新光金、富邦金、台新金、友達、群創。

投信今日集中市場買超較多的個股為，聯電、欣興、台泥、佳世達、錸德、泰鼎 - KY、嘉澤、華航、智邦、台郡；投信今日集中市場賣超較多個股為，玉山金、中華電、友達、遠東新、寶成、兆豐金、台表科、微星、合勤控、健策。

自營商今日集中市場買超較多個股為，南亞、台積電、玉山金、群創、聯電、宏達電、鴻海、百和、彩晶、泰鼎 - KY；賣超較多的個股為，兆豐金、和鑫、中環、瑞昱、新光金、台光電、台泥、燿華、台郡、嘉聯益。