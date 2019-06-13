〈三洋電股東會〉泰山廠出售案未通過 將朝自辦都更進行

三洋 (1614-TW) 今日舉行股東會，其中股東提案針對 2.3 萬坪泰山廠，以每坪不低於 65 萬元出售，引起市場關注，經表決後議案未通過，三洋電表示，將朝自辦都更為主，副總紀安郎則指出，未來規劃出租給商場、賣場等。

三洋電股東會今年有股東提議泰山廠出售案，使股東會進行 1 個多小時，較以往時間都長，不過最終議案並未獲通過。

三洋電在 70 年代前取得重估土地，目前由 4 家顧問公司協助規劃開發方向，前段精華地段規劃長期出租給購物中心、商場、賣場等；後段則興建住商混和大樓出售，可望獲取最大效益。

紀安郎指出，三洋電泰山廠朝自辦都更方向進行，目前進度是等新北市城鄉局相關單位審議後召開認定會，通過後進行公開展示 30 天，若與附近居民達成共識，新北市城鄉局就會招集各界專家學者舉辦小組會議審議，之後再送大會，全案過關後，就會送內政部都市審議委員會進行 2 階段審議。法人估，送至內政部前案子至少要等 6 年以上。

三洋電泰山廠位於捷運新莊線丹鳳站附近，緊鄰機場捷運貴和站，土地開發市值超過百億元，備受關注，不過法人估，雖然未來能帶來業外挹注，但大型商場市場趨近飽和，能否真正提升營收也是一大問題。