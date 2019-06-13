貿易戰越演越烈 中企也搶攻「南向」國家

貿易摩擦越演越烈，近來帶動中國企業對東南亞國家投資激增。

根據統計，截至 5 月 20 日，中國對越南的新增投資批准額來到 15.6 億美元，年增 5.6 倍，其中，光 1 到 4 月的投資總額就已超過 2018 年全年，且仍在持續增長，全球貿易關係在中美情勢之下出現顯著變化。

2019 年 1 到 5 月，越南對中國新增投資批准額年成長達 6 倍。亞洲開發銀行表示，中國企業近幾年來持續增加對亞洲新興國家的投資，這種趨勢在貿易摩擦之下更是強烈，尤其越南因地理位置靠近中國，加上人力成本低廉，因此成為中國企業投資首選，若投資維持此速度，中國甚至可能在今年登上越南新增投資首位。

野村投信 3 日發佈報告指出，儘管貿易戰激化，越南仍將從中獲得正面效益，成為最大受惠國。報告分析稱，展望 2019 年第一季，越南獲得的關稅商品貿易轉單相當於國內生產總值 (GDP) 的 7.9%，遠高於位居第二的台灣 (2.1%) 以及第三的智利 (1.5%)。

野村表示，美國進口中國的電子產品，在關稅提升後將由越南、台灣以及韓國等國替代。

除了越南以外，中國也積極擴大與其他東南亞國家的貿易投資。

泰國投資促進委員會數據顯示，該國今年 1 到 3 月來自中國的直接投資交去年成長 2 倍，來到 292 億泰銖 (約 9.35 億美元)。

另外，菲律賓在杜特蒂上台後對華關係有所改善，促使中國企業增加對該國投資。菲律賓國家統計署數據顯示，2018 年來自中國的投資批准額來到 506 億比索 (約 9.72 億美元)，較前年成長 21 倍。