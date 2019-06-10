白宮內部期望延後華為封殺時程

美國政府以國家安全為由，對華為祭出禁令，將其列入黑名單，指責該公司協助北京政府從事間諜活動，並威脅將中斷該公司產品所需的美國軟體和半導體供應。如今，有白宮內部人士期望，美政府延遲對華為禁令的執行至 4 年後。

在美國總統川普去年簽署的 2019 年度國防授權法案 (NDAA) 中，明令禁止政府機關和承包商以聯邦經費向華為採購設備。

日前，美國白宮管理及預算局 (OMB) 代理局長 Russell Vought 在給美國副總統 Mike Pence 和 9 名國會議員的一封信中指出，目前對華為實施禁令的時程，很可能會導致供應政府需求的公司數量大幅減少，同時也會對那些依賴聯邦撥款的美國公司產生不成比的影響。

在信中，Vought 期望美政府對於承包商和聯邦撥款受益者所祭出的華為限令措施能在 4 年後開始執行，而不是當前的 2 年後，以便讓受影響的公司有時間作出調整。

Vought 表示：「這是為了確保與美國政府有業務往來或獲得聯邦撥款和貸款的公司有時間與華為協調並處理後續問題。同時，政府也能有更多時間來處理封殺華為後相關的潛在影響和可能的解決方案。」

外媒報導，去年的國防授權法案是可說是美政府封殺華為的一個起點，華為先前也曾對美政府此項銷售限制提起了訴訟。近期以來，川普政府持續以國家安全為由對華為進行打擊。除去年針對華為的法案之外，美國商務部也在上個月將華為列入禁售實體清單。隨後，美政府又發出臨時許可證，宣布推遲對華為禁令 90 天。