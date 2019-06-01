中國官媒笑話川普：白宮將成為「關稅」博物館

美中陷入關稅戰僵局之際，中國大陸喉舌媒體《環球時報》總編胡錫進週五 (31 日) 推文嘲諷川普，認為「美祭墨關稅」將讓白宮成為「關稅博物館」。

中國官媒《環球時報》總編胡錫進週五 (31 日) 發文表示：「關稅不僅可以阻擋廉價產品，還可以遏制非法移民！白宮在使用關稅方面非常具有想像力。總有一天，白宮將被歷史命名為「關稅博物館」。

胡錫進週五 (31 日) 推文表示，白宮將成為「關稅博物館」。(圖片：翻攝胡錫進推特)

自稱「關稅人」的美國總統川普於美東時間週四 (30 日) 推文表示，從 6 月 10 日起，美國將對所有墨西哥進口商品徵收 5% 的關稅，並逐月以 5% 遞增，意味著 10 月關稅稅率將升至 25%。

美國總統川普週五 (31 日) 推文大讚，祭墨關稅將減少大量非法移民、走私販毒等問題，還將推動美國汽車製造鮭魚返鄉，改善美墨間的貿易逆差。

但許多政策分析師認為，川普對墨西哥所有輸美商品課徵關稅，就是不願意履行美加墨貿易協定 (USMCA)，此舉將可能損害與中國達成貿易協議的機會。

中國商務部週五 (31 日) 反制美國祭出的華為禁令，宣布中國大陸將建「不可靠實體清單制度」，Alphabet 子公司 Google、高通公司和英特爾等美企岌岌可危，恐入列中國版貿易黑名單。

中國政府出招連連，亦宣布將停止購買美國大豆，切斷對美稀土供應，促使美中貿易戰況更加白熱化。