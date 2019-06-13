受惠華為遭制裁 三星5G手機出貨量估是華為35倍

有多家國外媒體轉載韓國 news1 網站 11 日的報導，在內容中指出韓國 SK 證券在其發表的報告上提到，因受到美國華為禁令影響，造成華為在 5G 智慧型手機製造上，難以獲取不可或缺的核心零件。

南韓券商對此預估，三星電子 (005930-KR) 在 2020 年時的 5G 智慧型手機出貨量，將是華為的 35 倍之多。

(圖片：Investing.com)

根據 news1 的該則報導，韓國 SK 證券於 6 月 11 日所公布的報告中指出，由於華為遭美國政府列入實體名單之故，目前華為無法自美國高通 (QCOM-US) 購入射頻晶片 (RF)，也造成華為在 5G 智慧型手機的製造上，缺少了關鍵性的零件。

除此之外，英國的半導體設計公司安謀 (ARM) 中斷與華為間的交易，也對華為在行動裝置處理器的製造上，造成了嚴重打擊。

韓國 SK 證券的相關人士透露，美國的華為禁令若持續下去，三星電子可望在歐洲及中東市場提升市占，今後在 5G 智慧型手機吃下大餅的可能性也隨之大增。

而韓國的《亞洲經濟》，則是在 11 日的報導中提到，美國的華為禁令，使得三星電子在智慧型手機市場上漁翁得利。

報導指出，三星電子在 2019 年的智慧型手機出貨量將高達 3.2 億支，其全球第一的寶座不動如山。反觀華為的出貨量，預估將萎縮至 1.5 億支，無法超車蘋果 (AAPL-US)，落居老三。

而市調研究公司的 Strategy Analytics 也在相關的調查報告中，作出了類似的預測。