歐股盤前─川普稱對中國商品加稅未定期限 指數期貨下跌

美國總統川普日前表示，關於何時另對價值 3250 億美元中國輸美商品加稅，他並未設定期限；貿易戰前景不明，今 (13) 日歐股盤前，指數期貨下跌。

台北時間週四下午 2 點 41 分，Investing.com 報價顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨下跌 0.18%，英國 FTSE 100 指數期貨下跌 0.12%，德國 DAX 指數期貨下跌 0.17%，法國 CAC 40 指數期貨下跌 0.28%。

截至發稿，上證綜指上漲 0.18%，深證成指上漲 0.17%；南韓 Kospi 指數下跌 0.26%，日經 225 指數下跌 0.46%；台股收跌 54.65 點，至 10,561.01 點。

美國勞工部昨 (12) 日公布 5 月份消費者物價指數 (CPI)，月增 0.1%、年增 1.8%，增幅皆低於 4 月，顯示通膨溫和，強化了外界對聯準會 (Fed) 採取降息措施的預期。

勞工部資料顯示，扣除能源、食品後的核心 CPI，連續第 4 個月維持 0.1% 的增幅，年增 2.0%，低於預期。

受上述消息影響，銀行股表現疲弱，週三美股收低，道瓊工業指數收跌 43.68 點 (0.17%)，至 26004.83 點；標普 500 指數收跌 5.88 點 (0.20%)，至 2879.84 點；那斯達克指數收跌 29.85 點 (0.38%)，至 7792.72 點。

川普日前宣稱，美中關係良好，但中方在貿易談判過程中反悔，導致兩國關係緊繃；至於何時另對價值 3250 億美元中國輸美商品加稅，他並未設定期限。

美國能源資訊署 (EIA) 最新數據顯示，上週原油庫存增加 220 萬桶，與分析師預估的減少 48 萬桶落差極大，且連續第 2 週攀升；該消息導致週三油價重挫 4%，跌至 5 個月低點。

歐洲央行 (ECB) 管理委員會委員、法國央行總裁戴加洛 (Francois Villeroy de Galhau) 認為，若歐元區經濟出現更多趨緩跡象，ECB 可能會強化刺激措施，但恐無助於解決貿易緊張情勢帶來的威脅。

英國下任首相熱門人選、前外相強生 (Boris Johnson) 日前發表了在 10 月底前推動英國脫歐的計畫，他暗示，在必要情況下，就算無法達成協議，也要脫歐。