川普：相信中國、香港能解決《逃犯條例》修案之分歧

美國總統川普表示，他相信香港和中國大陸將解決圍繞《逃犯條例》修訂案的分歧。近日成千上萬示威者在香港街頭與警察發生衝突，希望阻止港府修訂該條例。

川普周三在與波蘭總統 Andrzej Duda 會晤時表示，「我希望中國大陸和香港能解決之間的問題。我相信他們能夠做到。」

周三早些時候，成千上萬的抗議者聚集在香港，反對允許將犯罪嫌疑人引渡到中國大陸的《逃犯條例》修訂案。他們認為該修訂案將削弱香港自治權，令香港這個金融中心無法作為那些逃離中國大陸的持不同政見者的避風港。

而特首林鄭月娥領導的港府堅持稱，有必要修訂《逃犯條例》以堵住現有法律漏洞，防止香港成為犯罪分子的避難所。

白宮顧問 Kellyanne Conway 周三早些時候表示， 川普 「可能」會在與中國國家主席習近平的預期會談中「提到」該抗議活動。

包括眾議院議長佩洛西在內的一些美國議員呼籲國會重新評估香港的特殊經貿待遇，作為對擬議的《逃犯條例》修訂案的回應。

佩洛西在一份聲明中說：「該引渡法案危害了美國與香港之間長達 20 年的牢固關係。」 如果它被通過，國會別無選擇，只能重新評估香港是否足夠自治。」

參議院多數黨領袖，共和黨議員麥康奈爾也發表了類似聲明，稱香港居民正確的認識到修訂逃犯條例是對香港自治權的侵蝕，北京將進一步收緊對香港的控制。

美國重新考慮香港的特殊經貿待遇，可能會嚴重打擊香港作為投資目的地的聲譽。