要是降息沒用怎麼辦？分析師：遠離高危險資產才是上策

市場人士總喜歡說，「不要殺死會下金蛋的鵝」，如果這隻鵝是全球市場，那麼貿易戰正在傷害他們。美國聯準會雖然準備開出降息處方，但這次不見得能成為市場的解藥。

摩根士丹利外匯策略全球主管 Hans Redeker 表示，在聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 暗示降息後，市場決定謠言時買進，但這個決策恐怕是錯誤的，投資人應該觀察更多警告信號。

留意殖利率倒掛信號

Redeker 指出，當前一個重大的警告信號，就是過去幾週的殖利率倒掛。很多人只是把它歸咎於美國回撤資金，而忽略了它的漣漪效應。Redeker 強調，人們要仔細研究美國金融機構在低利率的情況下，未來可能採取的行動。

此外，如果美國經濟放緩而且通膨停滯，聯準會就會馬上調降貨幣成本嗎？或許也不會那麼快。

目前市場高度預期，聯準會在 7 月就會調降利率 1 碼，機率已接近 85%，9 月以前降息的機率則高達 95%。

但是，聯準會決定降息之後，並不代表美元就會直線下落。摩根士丹利根據過去歷史所做的研究，有 2 次美國確實在降息後美元貶值，但另外有 3 次，降息後美元依然升值。

Redeker 警告，美元為全球 80% 的貿易提供結算資金，而如今的匯率走高，抑制了經濟成長。由於問題非常嚴重，如果接下來 G20 會議上匯率成為討論的焦點，這一點也不會讓人意外。

金融界轉向安全資產

同樣出於對資產表現的擔憂，CrossBorder Capital 執行長 Michael Howell 表示，金融界正忙於轉向安全的資產，如此一來，10 年期美債殖利率恐怕會在 1 年之內下調 100 個基點。

在金融危機過去超過 10 年之後，現在人們對經濟持續走強的信心已經嚴重弱化。

Howell 認為，金融圈現在大幅調降預期的回報，因此正避開高風險的資產，進入更安全的資產，縮小了投資的前景。