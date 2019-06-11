香港「反送中」恐波及經濟 我國金融業在港總曝險近兆元

香港爭議的 2019《逃犯條例》修訂，儘管 9 日激出 103 萬人上街頭反對，但香港特首林鄭月娥與特區政府仍堅持，全案將於明 (12) 日於香港立法會二讀闖關，因此爆出逾百家企業醞釀罷工，外界關切香港經濟恐因此受衝擊，金管會今日統計，我國金融業 (銀行、保險、證券) 與香港往來密切，總計整體金融業在港鋪顯金額高達 9838 億元。

針對香港立法會即將於 6 月 12 日二讀《2019 年逃犯及刑事事宜相互法律協助法例修訂條例草案》，香港民間為此透過網路串連起了「612 全港罷工罷市」的自主號召，外界擔心若港府再漠視民意，不正面回應，市民恐改用更激進的示威模式，甚至進一步衝擊資本市場、香港經濟等。

由於我國金融業 (銀行、保險、證券) 與香港往來密切，外界也擔心我國金融在香港的曝險同步受到衝擊，金管會統計截至 4 月底為止，目前我國所有銀行在香港共計 19 家分行、一家子行、3 家子公司、2 家代表人辦事處。銀行在香港的總曝險金額共計 6930 億元，其中包括授信 5278 億元，以及投資部位 1652 億元。

而保險業在香港總曝險金額更高達 2092.22 億元，其中光是壽險就達 2074.29 億元，占比就超過 99%，產險只有 17.93 億元。至於證券業在香港子公司共計 42 家，不含基金投資部位，總曝險約 816.93 億元。