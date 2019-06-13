JDI大改造！停工、關廠、裁員、換血、減俸樣樣來

日本經營重建中的中小型面板廠 JDI(6740-JP)，在 12 日發出新聞稿表示，由於在智慧型手機及平板用面板方面，在面對中國競爭對手與美中貿易摩擦、主要客戶蘋果 (AAPL-US) 大量採用 OLED 面板、中國經濟放緩，以及全球智慧型手機需求減少等影響下，造成該公司業績下滑及工廠稼動率降低。因此 JDI 決定進行暫停產線、關廠、裁員，以及一連串的人事改革。

(圖片：Investing.com)

在具體作法上，該公司的日本石川縣白山工廠，預定在 2019 年 7 月至 2019 年 9 月期間，停止工廠運作。而另一個日本千葉縣茂原工廠的後期製程產線，則是預定在 2019 年 9 月時結束營運。

而在人事精簡方面，預計在 2020 年 3 月底前，在日本國內裁減 1200 名員工。將以 40 歲以上的社員為主要對象，其中包含派駐 JOLED 的員工，以及海外的駐點人員。

而在 2019 年 6 月 1 日時，JDI 的國內外社員及派駐其它企業的員工人數，共有 4635 名。JDI 預定在 2019 年 7 月 29 日至 2019 年 8 月 27 日的這段期間，募集自願退職的員工，並將於 2019 年 9 月 30 日前辦理優退。

而 JDI 負責智慧型手機面板等銷售業務的中國子公司員工，預計也將精簡數十名左右。

另外在派駐 JOLED 或預定派往 JOLED 的 JDI 員工方面，將以轉為 JOLED 員工為前提，與 JOLED 方面進行協調。

在高層人事方面，為了在造成公司業績低迷，並引發此次 JDI 構造改革的問題上負責，現任 JDI 公司社長兼 CEO 的月崎義幸，將於 2019 年 9 月 30 日退職。

2019 年 10 月 1 日 JDI 新經營體制上路時，現任外部董事的橋本孝久將上任 JDI 會長，而現任首席財務長 (CFO) 的菊岡稔則將接任公司社長兼 CEO。

除此之外，在 2019 年 7 月至 2019 年 12 月，將對公司社長、董事及各階層的管理人員，在薪俸上作出不同程度的減薪措施，幅度從 15% 至 60% 不等。而外部董事的橋本孝久，以公司監察人等，也各將返還 25% 及 20% 的每月薪資。

而在一般員工方面，在 2019 年的夏季獎金將減少 15%。