中國恐推新政 逾期60天以上貸款納入不良貸款

陸股市場傳出，有中國地方銀監部門鼓勵有條件的銀行將逾期 60 天以上貸款納入不良貸款。業內人士認為，雖然這項政策並非硬性的要求，但此舉已顯示出主管機關強化銀行資產品質的決心，對於潛在的風險採取更謹慎的態度。

而鼓勵銀行以更嚴格標準確認不良貸款，必然導致銀行擴大提撥壞帳準備的力道，短期內可能對銀行獲利等財務指標帶來一定影響。目前，中國少部分銀行獲利能力變差，壞帳準備率接近主管機關要求的底線，若全面推動該政策會有一定難度。

光大證券指出，目前 90 天以上逾期貸款已有接近 90% 納入不良貸款中，但 60 天以上納入不良貸款的比率約在 30% 至 50% 之間。若 60 天以上全數計入不良貸款，預估中國銀行業不良貸款餘額將增加人民幣 1000 億至 2000 億元左右。

交通銀行則表示，主管機關此舉意味著銀行需更加真實地反映不良資產，並採用更加嚴格的提撥壞帳標準。對於那些獲利能力佳、不良貸款率偏低、風險抵抗能力較強的銀行可以試行，主動暴露風險。

值得一提的是，相較於目前主管機關要求逾期 90 天以上貸款納入不良貸款，已有銀行主動採取更加穩健的風險政策。郵儲銀行表示，該行進一步加強風險管理的前瞻性，已將逾期 60 天以上貸款已基本納入不良貸款內，逾期 30 天以上貸款納入不良貸款比重達到 97%。

從已公布 2018 年年報的 19 家 A 股上市銀行來看，整體銀行業資產品質穩定。截至 2018 年底，有 13 家銀行不良貸款率比前一年度下滑，1 家保持不變，5 家成長；而有 15 家銀行撥備覆蓋率較前一年度提升，4 家下滑。

圖: 國泰君安

此外，為了因應潛在風險，2018 年中國銀行業普遍擴大不良資產的處置力道，運用不良貸款轉讓、證券化、債轉股等市場化手段，積極減少不良資產數量。