陸家嘴論壇釋利多 QFII額度可望取消

2019 年陸家嘴論壇於今 (13) 日上午 9 時開幕，會中最重要的除了宣布科創科開板外，中國高層也表達目前的外在壓力可以加速中國改革開放，且已在研究適度放寬甚至取消 QFII 額度的利多消息。

(圖片: AFP)

中國國務院副總理劉鶴表示，中國經濟已經從高速成長階段，轉型走向高品質發展階段。此外，中國確實正面臨有些外在壓力，中國政府在推出經濟轉型升級政策時已將此點納入考量。

而中國國家外匯局局長潘功勝則指出有信心、有能力，保持人民幣匯率在合理均衡水準，並持續推動人民幣國際化。同時也將進行 QFII、RQFII 改革，擴大投資範圍，研究適度放寬甚至取消 QFII 額度管理。

中國證監會主席易會滿表示未來將全面推動 H 股「全流通」的改革，同時開放外資私募機構管理的私募商品參與「滬港通」、「深港通」交易的限制，及研究擴大交易所債券市場對外開放，擴大境外法人進入交易所債券市場的管道。

針對科創板開板易會滿提醒投資人，「科創板上市初期要留意「退場機制」將更加常態，市場化定價可能使企業評價被高估的現象增加，並可能出現短期炒作和漲跌幅較大的情況，科創板企業更需要投資人理性研判。」

中國銀保監會主席郭樹清則指出，中國將進一步擴大銀行、保險、證券、信託業的開放，將借重國際大型金融集團的發展經驗，強化中國本土金融機構專業度。

此外，融資結構過度依賴信用貸款，80% 融資都集中向銀行借款。未來政策方向將提升證券市場融資功能，降低銀行借款占整體融資市場比例。

最後，近年來中國部份城市民間槓桿率急速攀升，資金集中在房地產市場，且部份房地產企業也過度融資，導致房地產貸款比重占整體信貸的比率過高，不但資金使用效率下滑，也助長房市投機行為，未來將針對這個偏差情況做出因應調整。

