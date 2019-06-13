日本大企業景氣預測BSI連續2季下滑 下季預估大幅回彈

日本財務省與內閣府，今 (13) 日公布了 2019 年 4 - 6 月的「法人企業景氣預測調查」，其結果顯示，日本大企業對景氣的看法 (BSI) ，指數呈現負 3.7，連續 2 季出現衰退現象。而上回 (1 - 3 月) 的調查結果，則是負 1.7。

日本 2019 Q2 大企業 BSI (圖片：翻攝自日經)

美中兩國的貿易摩擦，導致中國市場對工具機的需求大幅下滑，是造成此結果的主要原因。

這項「法人企業景氣預測調查」，是由日本財務省與內閣府所主導，毎 3 個月，會針對資本額 1000 萬日圓以上的 1 萬 4500 多家企業進行相關調查。

這回日本所有業界的大企業，在景氣的看法上，指數為負 3.7。追究其背後的原因，主要是因為受到美中貿易戰火的波及，中國企業在設備投資上趨於謹慎，日本出口到中國的工具機數量也因而大幅減少。

而這次的調查，因剛好是在美國政府於 5 月 15 日時，宣布對中國進口的 2000 億美元商品進行關稅調漲後所進行，也直接影響了企業的心理。市場對於中國經濟放緩產生疑慮，企業們也更趨慎重。

在 2019 年度的設備投資展望上，較上年度增加了 9.0%。而在上回的調查結果中，則是減少了 6.2%。

另外在同期間 (2019 年 4 - 6 月) 的展望上，大企業的製造業為負的 10.4，非製造業為負的 0.4；中小企業整體為負的 15。而在今後的展望方面，今年 7 - 9 月的指數表現，預期將為正的 6.7。