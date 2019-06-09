〈Q3景氣動向〉PCB業能見度不高 貿易戰影響漸顯

PCB 業第 2 季燿華 (2367-TW)、華通 (2313-TW) 及健鼎 (3044-TW) 等廠，單季營收都較去年同期成長，但第 3 季景氣，業者坦言，美中貿易戰不確定性影響大，不過相較ㄒ下，泰鼎 - KY(4927-TW) 則認為，轉單效益有助擴產後的高產能利用率提升，業績表現相對持穩。

目前，部分 PCB 業者對貿易戰第 3 季影響，多認為，手機及蘋果產品可能不會受到美國加徵關稅波及，對景氣看法較樂觀。

今年第 2 季主要 PCB 業績來看，其中華通一反過去連續 5 季年衰退，將較上季、去年同期成長，燿華第 2 季營收也將達 56 億元，創 6 季以來新高，估計也為單季次高；接下來第 3 季，燿華並估，第營收將還有 10% 內的季成長幅度，全年營收挑戰 220 億元新高水準。

燿華軟硬結合板生產，主要供應蘋果無線藍牙耳機、汽車應用，今年第 1 季營運淡季不淡達 48.32 億元，第 2 季營收可望季增 15.89% ，以及年增 22.94% ，法人估，燿華第 3 季營收將較第 2 季個位數成長。

目前，健鼎在 DRAM 模組、汽車板、HDI 相對需求較穩定，今年第 2 季營收上看 130 億元，較去年同期 127 億元成長，健鼎認為，今年營運走勢可望與去年相仿，為逐季成長，但今年有貿易戰及華為風暴，第 3 季營運仍看不清楚。

對於貿易戰的影響，健鼎擔心，整體貿易戰開打，隨著關稅提升衝擊終端消費購買力，嚴重的情況會擴及整個產業，衝擊市場需求下滑，業者為填補產能，恐開始殺價搶單。

華通 5 月營收 40.37 億元，與 4 月相當，6 月營收預估持平此水準，第 2 季營收將達 120 億元，季增及年增都在 1 成以上，華通將一反過去連續 5 季年衰退，呈現正成長，對於第 3 季，華通目前仍認為能見度不高，主要客戶今年產品仍在打樣中，第 3 季營收須視客戶端機種、數量而定。

泰鼎方面，去年完成泰國 PCB 產能擴充案，每月 PCB 產能達到每月 480 萬平方呎，年產能增加相對不大，憑著產能去瓶頸優化提升產能，並將重心放在二廠生產效率及良率提升，隨著貿易戰升溫，EMS 廠擬轉移到東南亞以及客戶往東南亞找上游供應鏈的趨勢成型，東南亞轉單效應將愈來愈明顯，預估會在第 3 季正式出貨，主要訂單是通訊板。