[表八2]台灣集中市場融資融券註記表

台北‧06月12日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 第一金工業30反1 富邦科技 本盟 昶和 福壽 元大寶滬深 宏洲 元大電子 永冠-KY 大統新創 天仁 FH滬深 嘉裕 元大台商50 亞德客-KY 本盟 興泰 元大台灣50正2 東華 富邦摩台 喬山 健和興 宏亞 鈺齊-KY 大魯閣 富邦發達 國碩 旭隼 地球 立益 富邦金融 奇鋐 元晶 新紡 佳和 元大MSCI台灣 星通 遠雄來 佳和 聯發 永豐臺灣加權 欣興 統領 怡華 昶和 富邦日本 泰碩 威宏-KY 大統新創 三洋紡 國泰日經225 玉晶光 泰昇-KY 亞崴 本盟 元大歐洲50 尚志 正峰新 正道 元大日經225 立積 程泰 瑞利 富邦恒生國企反1 虹堡 氣立 正峰新 元大美債20反1 鎧勝-KY 榮星 億泰 兆豐藍籌30反1 互億 國化 懷特 國泰標普低波高息 聯茂 台硝 士紙 元大S&P日圓反1 訊芯-KY 元禎 燁興 富邦歐洲 易華電 永記 千興 FH彭博新興債 南電 日勝化 威致 元大台灣高息低波 杜康-DR 展宇 華豐 群益道瓊美國地產 陽光能源-DR 德淵 首利 第一金工業30反1 雷虎 華廣 麗正 富邦臺灣優質高息 三福化 東訊 FH富時高息低波 高興昌 錸德 國泰RMB短期報酬 新鋼 倫飛 富邦臺灣中小 東明-KY 虹光 國泰新興市場 申豐 威盛 新光內需收益 隴華 浩鑫 FH美國金融股 銘旺科 國碩 元大US高息特別股 翔耀 銘旺科 新光中國政金綠債 太空梭 統懋 新光投等債15+ 吉祥全 翔耀 新光ICE美國權值 奇鋐 太空梭 宏洲 遠見 兆勁 嘉裕 和鑫 麗臺 東華 立萬利 吉祥全 大魯閣 聯德 憶聲 立益 泰碩 科風 佳和 玉晶光 力特 聯發 晶彩科 喬鼎 昶和 力銘 正達 三洋紡 新至陞 晟鈦 本盟 穎漢 聯德 正道 立積 同泰 瑞利 迎廣 新世紀 恩德 悅城 誠研 正峰新 華友聯 誠創 為升 裕豐 嘉威 華新 愛山林 聯合再生 億泰 皇昌 尚志 懷特 遠雄來 力銘 士紙 夏都 亞太電 燁興 欣欣 達能 千興 統領 太極 威致 客思達-KY 誠美材 三星 阿瘦 慧友 華豐 康師傅-DR 悠克 首利 神州-DR 友勁 麗正 同方友友-DR 百一 東訊 一零四 捷泰 錸德 欣天然 天瀚 倫飛 新海 迅杰 虹光 欣高 華上 威盛 jpp-KY 光麗-KY 浩鑫 台數科 元晶 國碩 南六 華冠 銘旺科 鋼聯 裕豐 統懋 必應 寶徠 翔耀 科定 皇昌 太空梭 基勝-KY 陽明 兆勁 東哥遊艇 六福 麗臺 泰昇-KY 康師傅-DR 吉祥全 吉源-KY 聖馬丁-DR 憶聲 神州-DR 德律 耀傑-DR 科風 同方友友-DR 力特 晨訊科-DR 喬鼎 友佳-DR 正達 陽光能源-DR 大量 精熙-DR 晟鈦 中福 聯德 雷虎 同泰 中視 新世紀 秋雨 誠研 新利虹 誠創 國光生 嘉威 聯合再生 尚志 力銘 亞太電 達能 太極 誠美材 慧友 悠克 友勁 百一 鈞寶 捷泰 天瀚 迅杰 華上 光麗-KY 元晶 GIS-KY 昇陽半導體 華冠 裕豐 寶徠 皇昌 陽明 東森 六福 寒舍 中再保 凱羿-KY 康師傅-DR 聖馬丁-DR 神州-DR 耀傑-DR 同方友友-DR 晨訊科-DR 友佳-DR 陽光能源-DR 精熙-DR 中福 雷虎 中視 秋雨 信義 新利虹 國光生