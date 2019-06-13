億豐、慶豐富5月營收雙創新高 轉移生產基地至東南亞降低關稅風險

隨北美需求升溫及無拉繩窗簾出貨成長下，窗簾大廠億豐 (8464) 及慶豐富(9935)5 月營收雙雙創下歷史新高。法人指出，由於第二季美元相較新台幣強勢，有利於億豐及慶豐富營收及毛利率表現，而下半年雖進入生產旺季，但若中美貿易戰升級至 3000 億清單課稅，將相對影響北美的出貨量及獲利空間。在中美貿易戰 2000 億清單中，關稅由 10% 提升至 25% 對家飾產品暫無顯著影響，但若擴大至 3000 億課稅清單，則將面臨新的挑戰。對此，億豐及慶豐富皆轉移生產基地至東南亞，藉此降低關稅風險。



法人表示，億豐柬埔寨廠目前用以生產固定尺寸窗飾，將利用柬埔寨新產能，提升市場占有率。而慶豐富目前在越南共計有 6 條產線，平均每條產線可貢獻營收約 1200 萬元，年底則有新廠加入，而在台灣彰濱廠部分最快於第四季可以加入營運，目標 2022 年台灣及越南營收貢獻將分別達 1 億元。



億豐 5 月營收 20.68 億元，月增 3.95%，年增 12.69%；累計 1-5 月營收 92.34 億元，年增 11.54%。慶豐富 5 月營收 5.69 億元，月增 1.3%，年增 24.74%；累計 1-5 月營收 22.57 億元，年增 39.31%。

