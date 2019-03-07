晟德(4123)、宣德(5457)、億豐(8464)、臺企銀(2834)、愛地雅(8933)

晟德 (4123)：轉投資澳優乳業 2018 年營收預計 250.18 億 (約人民幣 54 億元)，年增 37.5%，歸屬母公司稅後淨利約 28.91 億元至 29.84 億元 (約人民幣 6.24 億元至 6.44 億元)，年增 202.6% 至 209.1%。股價回測月均線後展開一串攻勢，今日股價跳空開高，創下波段新高 90.6 元，漲幅逾 4%。

宣德 (5457)：新產品防水型 TYPE-C 獲得大廠認證，擁有較高的毛利率，整體獲利表現提升。股價延續多頭走勢，今日股價再創波段新高 67.9 元，漲幅逾 4%。



億豐 (8464)：在無拉繩窗簾出貨帶動出貨量將持續成長，調高客製化產品的價格，屆時將成為今年獲利的主要動能，毛利率將優於去年表現，有望站上 46% 水準。股價突破盤整區間，一連拉出三根紅棒，今日早盤股價創下波段新高 284 元，漲幅逾 3%，惟遭逢大盤走弱而拉回。



臺企銀 (2834)：創立臺企銀創業投資公司、創新金融專案辦公室，公司高層表示今年配息有望更勝去年。今日股價延續昨日攻勢，創下波段新高 12.1 元，法人持股水位不斷創高。



愛地雅 (8933)：美國主要客戶及轉投資公司 Advanced Sport Enterprises Inc. 申請重整，愛地雅持有 ASE 17% 股權，以股本 22.04 億元計算，光是認列 3120 萬美元股權損失，將影響 EPS 逾 4.3 元。股價連日跳空跌停灌破所有均線，創下波段新低 6.8 元，雖今日出現大量的承接，短線上仍不利多方發展。

