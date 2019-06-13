美股盤後 — 晶片股陷血海 半導體春燕可能明年下半年才現蹤

週三 (12 日) 科技、金融、能源股全面下跌，受到半導體春燕今年可能不會現蹤的影響，費半指數下挫 2.33%。

週三 (12 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 43.68 點，或 0.17%，收 26004.83 點。

那斯達克指數下跌 29.85 點，或 0.38%，收 7792.72 點。

標普 500 指數下跌 5.88 點，或 0.20%，收 2879.84 點。

費城半導體指數下跌 33.07 點，或 2.33%，收 1384.95 點。

隨著油價大跌 4%，能源股領跌標普，能源股成為今年迄今表現最差的板塊。(圖片：finviz)

隨著油價下跌，週三能源股收低，哈利伯頓 (HAL-US) 與斯倫貝謝 (SLB-US) 跌幅最大，分別下跌 4.57% 和 3.03%。

半導體類股陷入血海茫茫，四檔個股跌幅最慘，分別為科林研發 (LRCX-US) 下跌 5.29%；Applied Materials (AMAT-US) 下跌 5.14%；美光 (MU-US) 下跌 5.40%；威騰電子 (WDC-US) 下跌 5.65%。

由於晶片庫存過剩，Evercore ISI 技術分析師 CJ Muse 週三表示，半導體景氣復甦可能推遲至 2020 年下半年才會到來，並調降 Applied Materials 目標價格，認為科林研發、美光與威騰電子股票有下行風險。

尖牙股 (FAANG) 受晶片股拖累，臉書 (FB-US) 下跌 1.72%；Netflix (NFLX-US) 下跌 1.63%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 0.18%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 0.45%；蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.32%。

臉書受到侵犯隱私消息影響，週三其股價下挫。外媒消息，臉書執行長祖克伯與高層的內部郵件透露，他們並未遵守聯邦貿易委員會 (FTC) 的命令，違反對其用戶隱私的承諾。

週三 (12 日) 外媒再度傳出，蘋果正洽談購買英特爾德國的手機晶片事業，為 2025 年推出自行研發的 5G 手機晶片大舉布局。

美債殖利率走低，金融股全面淪陷。花旗 (C-US) 下跌 1.58%；摩根士丹利 (MS-US) 下跌 2.40%；高盛 (GS-US) 下跌 2.32%；美國銀行 (BAC-US) 下跌 1.03%。

台股 ADR 全軍覆沒。友達 ADR (AUO-US) 下跌 2.36%；台積電 ADR (TSM-US) 下跌 1.25%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 0.53%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 0.48%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.63%。

企業消息

連摩根大通、伯恩斯坦降評後也難擋「超越肉類」的漲勢，超越肉類 (BYND-US) 週三宣布獲准在加拿大最大連鎖餐廳銷售其仿肉產品，激勵其股價再度飛漲 12.64%，至每股 141.97 美元。

運動品牌 Lululemon (LULU-US) 週三其股價收漲 0.43%，盤後第一季財報表現亮麗，每股純益 0.74 美元，營收 78200 萬美元，兩項數據皆優於預期，還提高了全年財測，帶動其盤後股價跳漲逾 5%，暫報每股 179.30 美元。

華爾街分析

美中貿易緊張局勢未解，隨著 2019 G20 峰會即將到來，川習會尚未傳出任何籌備的消息。

Sevens Report Research 創辦人 Tom Essay 稱，能驅動市場更高的動力是 G20 川習會，但關於經濟擴張是否即將結束？這個更大、更長期且更重要的問題仍未有結論，因此現在不是時候激進地布局投資組合。

上週公布的非農就業數據和製造業數據低於預期，美國勞工部週三發布 5 月份消費者物價指數 (CPI)，較上月微增 0.1%，年增 1.8%，增幅皆低於 4 月，更強化了外界對聯準會 (Fed) 採取降息措施的預期。

美國商銀私人財富管理公司投資主管 Paul Springmeyer 稱：「我們看到一些波動性加劇，這是我們相當長一段時間沒有真正經歷過的，聯準會可能採取或不採取 (降息) 行動的預期，很大程度上取決於此。」

券商 BOS 董事 Jennifer Ellison 表示：「我們有完全對立的力量在發揮作用：貿易和聯準會。他們在互相平衡，這也許是一件好事。但現在不是過度樂觀並認為聯準會會如市場預期的方式進行 (降息)。」