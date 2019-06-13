紐約匯市—貿易戰、Fed降息預期持續支撐 美元上漲

週三 (12 日) 交易，即使川普總統表達對中美貿易協議的樂觀看法，但貿易緊張和美國利率政策仍是市場焦點，美元上漲。

因中美貿易戰的威脅，恐拖累全球經濟成長，增加 Fed 降息可能性，所以美元近期一直承壓，但美元兌歐元並未一直持續走跌，因為美國利率相較高，這一點仍使美元受惠。

多倫多 CIBC 資本市場外匯策略部門北美單位主管 Bipan Rai 表示，「Fed 和 ECB 之間還是有非常大的分歧，這是在預期 Fed 將要做什麼 (降息) 的狀況下，美元兌歐元持續走漲的原因。」

川普週三表示，他有一種「感覺」，即中美貿易協議將達成，但他仍再次威脅，如果中美貿易協議未成，還是會再提高對中國進口貨物的關稅。

川普考慮動用制裁阻止俄德間的天然氣管線 Nord Stream 2，歐元走跌。

美元週三稍早短暫走跌，係因美國勞工部公布，上個月消費者物價指數小升 0.1%。不含波動性高的食物和能源，核心 CPI 僅小升 0.1%，為連續第四個月，下一個重要經濟數據是週五公布的 5 月份零售銷售數據。

市場廣泛預期，Fed 6 月 18-19 日的會議上還不會降息，但投資者仍會關注是否有新跡象顯示降息腳步靠近。

根據利率期貨交易者，目前市場預計 6 月降息可能性為 21%，7 月降息可能性大增至 85%。投資者也擔心貿易戰移師日本和歐洲，因為川普週二在推特上指控歐洲操作貨幣，使歐元貶值。

英國工黨向國會提案，試圖阻止無協議脫歐，但英國國會反對工黨提案，致使英鎊週三走跌。