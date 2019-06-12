〈每日外資外匯觀點〉川普又開嗆！押注聯準會降息預期升高 美元難以動彈

市場對美國聯準會降息預期升高，周三公布的美國 CPI 數據格外重要，倘若不如預期，降息預期將進一步升高，恐不利美元走勢；美國總統川普在推文中抨擊歐元貶值使得美國居於劣勢，也使得歐洲央行總裁德拉吉今天的談話備受市場關注。

周三亞洲盤早盤，美元指數微跌，維持在 96.6891 附近整理，FXStreet 網站分析，美元指數近期在 97 以下震盪，主要因投資人觀望美中貿易爭端和經濟數據，並尋找聯準會是否會在未來幾個月降息的跡象。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

布朗兄弟哈里曼全球外匯策略主管 Win Thin 表示，美國 5 月生產者物價指數 (PPI) 連續第二個月上升，但物價壓力依然溫和；周三公布的美國 CPI 指數是聯準會密切關注的通膨指標，此外，投資人也將從周五公布的零售銷售數據中尋找經濟是否放緩的跡象。

川普在推文中指責歐元和其他貨幣貶值，使美國處於不利的地位，同時再次抨擊美國利率過高。根據 CME Group 的 FedWatch 工具，利率期貨交易商正反映聯準會在七月降息的機率接近 80%。

美銀美林表示，近期避險需求和弱勢美元同時出現，主要是受到市場押注聯準會降息的影響，而且近期市場波動性帶來的影響要遠大於利差表現。

美銀美林並認為，美元的弱勢已經不再僅僅針對日圓，同時也包括商品貨幣和亞洲貨幣。