G20川習會是關鍵 星展銀：人民幣貶破7機率增

根據《彭博社》報導，星展銀行 (DBS Bank) 駐香港財務及市場董事總經理 Tommy Ong 認為，「川習會」能否成局，已成人民幣匯率的「催化劑」，在貿易爭端加劇的情況下，「人民幣貶破 7 的可能性正在增加」。

報導稱，金融海嘯以來，人民幣從未貶破 7，但本週一卻跌破 6.93 關口，引發高度關注。

另一方面，中國人民銀行行長易綱，日前接受媒體採訪時稱，貿易戰可能對人民幣帶來暫時性的貶值壓力，但紛擾過後，匯率將回歸穩定，他不認為匯率的「某個具體數字」，是特別重要的。

對於中國國家主席習近平是否出席月底的二十國集團 (G20) 峰會，並與美國總統川普會晤，北京當局仍未給予明確回應；Tommy Ong 表示，「川習會」成局與否，決定了人民幣匯率走勢。

Ong 強調，假如美國不願在 G20 期間，與中國進行貿易磋商，人民幣極可能應聲貶破 7；投行高盛則預期，人民幣兌美元匯率，將在 3 個月內貶破 7。

美國總統川普日前接受媒體採訪時宣稱，若習近平不參加 G20 峰會，他將另對中國輸美商品加徵關稅，且立即生效。

川普還說，中國人行的負責人，就是習近平，「他想做什麼都隨他」，中國一直在搞貨幣貶值，「這讓他們獲得巨大競爭優勢，美國卻沒有這項優勢，因為我們有個不降息的聯準會 (Fed)。」