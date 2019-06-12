貿易戰衝擊消費信心 中國5月汽車銷量年減逾16%「連11跌」

中國汽車工業協會 (CAAM) 今(12)日公布最新統計，在美中貿易戰衝擊消費信心的情況下，2019 年 5 月，全國汽車銷售量年減 16.4%，創史上單月最大跌幅，且連續第 11 個月下滑。

CAAM 資料顯示，中國 5 月汽車生產量為 184.8 萬輛，月減 9.9%、年減 21.2%；汽車銷售量為 191.3 萬輛，月減 3.4%、年減 16.4%；相較於 4 月，無論產量或銷量，減幅皆有所擴大。

由 CAAM 統計可得知，累計 1 至 5 月，汽車生產量為 1023.7 萬輛，汽車銷售量則為 1026.6 萬輛，與去年同期相比，兩者皆下滑 13%。

銷售表現相對亮眼的新能源車，5 月生產量為 11.2 萬輛，年增 16.9%；銷售量為 10.4 萬輛，年增 1.8%；值得注意的是，相較於 4 月 (生產量年增 25.0%、銷售量年增 18.1%)，產銷增幅皆有所下滑。

累計 1 至 5 月，新能源車生產量為 48 萬輛，年增 46.0%；銷售量為 46.4 萬輛，年增 41.5%。

除貿易戰影響消費信心外，北京、上海、深圳等 15 個省市，將自今年 7 月起，正式推行排放標準更嚴格的「國六標準」，也對車市表現造成衝擊。

CAAM 助理秘書長徐海東表示，相關供應鏈很難立刻跟上市場變化，「製造商的準備時間太少」。

昨 (11) 日中國「乘用車市場訊息聯席會」(CPCA)公布的統計資料亦顯示，全國 5 月汽車銷售量年減 12.5%，至 161 萬輛，連續第 12 個月呈現衰退。

CPCA 秘書長崔東樹強調，「對汽車產業來說，這是一段相當艱難的時期。」