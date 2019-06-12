加密貨幣衍生品平台 BitMEX 的安全團隊 6 月 11 日刊登博客文章表示，發現近日「未經授權嘗試登入 BitMEX 用戶帳戶」的數量有所攀升。

為了防止這類攻擊持續蔓延，BitMEX 目前已禁止用戶關閉電郵「登入通知」功能，用戶提款前也必須先通過 API 進行電郵驗證。另外，BitMEX 還建議用戶儘速「增加密碼強度、啟用雙重身份驗證（2FA），同時配合密碼管理器使用」。

BitMEX 觀察發現，近全數受害者都沒有收到有關帳戶異動的電郵通知，因此才決定要求用戶加強防護措施。除此之外，BitMEX 還提醒用戶切勿使用跟社交平台相同的登入密碼，同時也電郵地址必須保密，並定期檢查電腦是否有惡意軟體。

根據 BitMEX 的說法，駭客為了牟取不義之財，攻擊策略越來越複雜，最初階的駭客會先取得用戶電郵地址，再通過「忘記密碼」進行重設，由此取得帳戶控制權；另外，也有些駭客會先將受害者資金轉移到另一個同樣由駭客控制的帳戶，而不是直接發出提款請求；而其他駭客則是登入受害者帳戶後，將電郵「登入通知」功能關閉。

BitMEX 最後總結道，為了進一步保護用戶資金，目前也正考慮是否強制執行 2FA 登入方式。

這篇文章 駭客企圖入侵帳戶次數攀升 BitMEX ：強烈建議啟用 2FA 最早出現於 區塊客。

『新聞來源／區塊客 https://blockcast.it/』