Uber選中墨爾本、作為空中計程車的海外前哨市場

Uber Australia 在本 (12) 日稍早時，於官方新聞稿中表示，繼美國達拉斯與洛杉磯之後，澳洲墨爾本已正式獲選為 Uber Air 的第三個營運城市。而澳洲也成為 Uber Air 在全球海外市場上的第一個營運據點，預計在 2023 年就會展開正式商轉。

(圖片：Investing.com)

汽車共享服務的全球龍頭 Uber(UBER-US)，在 12 日的新聞稿中表示，繼美國德州達拉斯、加州洛杉磯之後，澳洲第 2 大城市墨爾本也正式成為美國境外的第一個營運據點。

和達拉斯與洛杉磯相同，預計在 2020 年時，就會在墨爾本當地進行測試飛行，並預計於 2023 年時進行商業運轉。

Uber 希望透過空中交通的展開，解決地面交通的壅擠。另外從長遠的眼光來看，Uber 認為其空中載具是安全與安靜的，並能在相同的距離內，以同樣的價格，為都會區成千上萬的人們提供一個更快捷的交通手段。

負責 Uber 紐澳及北亞洲市場的總經理 Susan Anderson，在 6 月 11 日於華盛頓舉辦的 Uber 全球 Elevate(Uber Air) 峰會上，宣布了以上消息。

Uber 選中澳洲墨爾本、作為空中計程車的海外前哨市場。圖為 Uber 紐澳及北亞洲市場的總經理 Susan Anderson (圖片：AFP)

「在我們於 2012 年進入這個市場後，澳洲的人們已經完全的接納 Uber。在今日，有超過 380 萬的澳洲人經常使用 Uber，來作為他們可信賴的移動方式。而當地各處政府也意識到了共乘服務，在未來的都會交通上將扮演重要角色」，Susan Anderson 說道。

Uber 在一年前開始，就在美國境外篩選 Uber Air 的營運候選都市。而最後選擇了澳洲、巴西、法國、印度，以及日本。根據猜測，Uber 這次挑中了澳洲墨爾本，很可能是因為當地在各項規範，以及基礎建設方面具有優勢之故。

而 Uber 也在同日宣布，將與 AT&T 在 5G 的運用上進行合作。考慮利用 5G 低延遲的特性，用來提升飛行高度約 150 公尺的垂直起降載具，在飛安上的表現。