提升效率 陸要求電信商5G投資避免重複

據陸媒報導，中國國務院國資委參加中國電信、中國聯通和中國移動 5G 產業發展研討會時表示，要這三家電信營運商進一步加強合作，避免 5G 重複投資。

由於 5G 投資規模過於龐大，一般預估是 4G 的 1.5 倍，所以在當初發展時三家電信商針對 5G 資本支出曾吐苦水。這也反應在 5G「試商用」階段，三家電信營運商對於 5G 投資仍相對保守。

(資料來源: 國盛證券) 三大電信商今年合計資本支出只成長約 5%

不過，5G 是中國重要的國家戰略，為使 5G 能順利快速普及，中國國資委在了解三家營運商 5G 相關工作進展情況時，指出要這三大電信商相互間加強合作，減少 5G 重複投資，提升服務品質，並做到 5G 自主創新。

但從消費者角度來看，5G 發展初期因終端產品產業鏈尚未成熟，5G 晶片、射頻等關鍵零組件還未達到經濟規模，而偏高的製造成本，也反應在推出的產品售價上。所以較高的 5G 產品價格，很難吸引大量消費者嚐鮮。

目前華為、三星、小米、中興等大廠已推出 5G 手機。但就售價而言，這些 5G 手機無疑是高階機種。華為、三星等廠商推出的 5G 手機價格都在人民幣萬元以上，雖然小米的部份款式價格較低，但也約在人民幣 5000 元左右。

至於何時能出現人民幣千元等級的 5G 平價機種，華為 5G 產品線總裁楊超斌曾指出，隨著 5G 技術的日益成熟，目前已有一些低階機種正在研發中，5G 千元機最快將於 2020 年年底上市。