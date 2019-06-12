連二漲！5月陸手機出貨年增1.2%

昨 (11) 日，中國信息通信研究院公布中國 5 月份手機市場分析報告。其內容指出，5 月份中國手機整體出貨量 3829.4 萬支，年增 1.2%，連續兩個月出現年增，月增則為 4.8%。

其中，4G 手機出貨 3647.7 萬支，年增 1.2%，占 5 月份整體出貨比重 95.3%。

資料來源: 中國信通院

1～5 月份，中國手機整體出貨量 1.52 億支，年減 4.8%，其中 4G 手機 1.45 億支，年減 4%，占整體手機出貨比重 95.3%。

以品牌結構方面來看，5 月份，中國本土品牌手機出貨量 3496 萬支，年增 2.7%，占同期手機出貨比重 91.3%。1～5 月，中國本土品牌手機出貨量 1.4 億支，年減 1.3%，占同期手機出貨比重 92.1%。

資料來源: 中國信通院

5 月份，中國智慧型手機出貨量 3643.6 萬支，年增 1.3%，占同期手機出貨比重 95.1%，其中 Android 手機占智慧型手機比重 90.5%。1～5 月，智慧型手機出貨量 1.44 億支，年減 4.1%，占同期手機出貨比重 95.1%，其中 Android 手機占智慧型手機比重 92%。

資料來源: 中國信通院

業內人士指出，中國手機市場在連續五個月出現年減後，已連續兩個月回升。中國本土品牌廠持續保持 90% 以上的高市占率，主要在於產品性價比高，同時蘋果與三星旗艦機種沒有太大亮點，因此消費者仍偏好中國本土品牌。

此外，蘋果手機在中國降價後銷售量並未特別突出，是否蘋果官方會在今年新機推出之前再進行一波促銷活動，值得後續關注。