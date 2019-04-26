降費、競爭 Q1中國電信產業收入年增1%

中國工信部公布最新第一季中國通信業營運概況，內容顯示第一季中國整體電信業務收入累計達人民幣 3323 億元，年增 1%，漲幅比去年同期下滑 4.1 個百分點，比 1～2 月下滑 0.9 個百分點，整體營收成長持續下滑，這與政府要求電信商減少民眾電信費用，及三大電信商進行價格競爭有關。

圖: 中國工信部

而第一季，中國三大電信商固定通信業務收入達人民幣 1057 億元，年增 11.2%，占電信業務收入比重達 31.8%，較去年同期提升 2.9 個百分點；行動通信業務收入則達人民幣 2266 億元，年減 3.1%。

第一季，中國三大電信商行動數據及互聯網業務收入達人民幣 1526 億元，年增 2.2%，占電信業務收入比重 45.9%，拉動電信業務收入成長 0.98 個百分點，成為帶動電信業務成長的主要動能。

電信用戶發展

中國行動寬頻用戶（即 3G 及 4G 用戶）總數達 13.4 億戶，占行動電話用戶 83.9%，比去年底上升 0.5 個百分點。其中，4G 用戶數達 12.04 億戶，占行動電話用戶 75.4%，比去年底高出 1 個百分點。

圖: 中國工信部

電信業務

第一季，透過手機上網的流量達 255 億 GB，年增 133.2%，占行動互聯網總流量 99.5%。3 月份，當月戶均行動互聯網接入流量 (DOU) 達 7.27GB，年增 121.1%。

圖: 中國工信部

第一季，中國行動電話去話通話時長達 5850 億分鐘，年減 6.9%，降幅比去年底擴大 1.5 個百分點，顯示民眾利用通訊軟體聯絡，正取代傳統電話撥打方式。