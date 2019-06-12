滬深盤後-連7買！陸股回檔不減北上資金熱情

美國總統川普威脅，若在本月底舉行的 G20 會議上無法會晤習近平，將立即向中國加徵剩餘 3000 億美元商品關稅。

此外，有消息傳出蘋果已做好「備胎」計劃，若未來中美貿易戰失控，蘋果有能力將 iPhone 生產線全數撤出中國。市場消息面偏空居多，導致指數在昨日大漲後，今 (12) 日呈現拉回整理。

圖：東方財富網，上證指數日線走勢

截至收盤，上證指數報 2909.38 點，下滑 16.34 點，跌幅 0.56%；深證成指報 8954.72 點，下跌 82.95 點，跌幅 0.92%；創業板指報 1473.90 點，下跌 13.45 點，跌幅 0.9%。今滬深兩市成交金額為人民幣 5134 億元，較昨日萎縮 9%。

資金流向方面，北向資金淨流入人民幣 22.58 億元，已連續第 7 個交易日淨流入，滬股通淨流入人民幣 21.16 億元、深股通淨流入 1.42 億元。

消息面

中國發改委針對稀土產業的大動作訪察議題持續發酵，稀土類股延續昨日漲勢再度勁揚，神農科技、宜安科技、彤程新材等多檔個股出現漲停。

因食品價格大漲拉動中國 CPI 上揚，且市場預期食品價格上漲的趨勢仍在，帶動農業類股由黑翻紅，農發種業、登海種業、敦煌種業等多檔個股出現漲停。

中國人行公布數據顯示已連續 6 個月加碼黃金，加上黃金的避險需求旺盛，刺激黃金概念類股走勢。

法人觀點

東北證券表示，人民幣回穩與北向資金持續流入增加 A 股短線反彈的動力，但目前行情仍僅止於跌深反彈，這波反彈要成為上漲的趨勢還需等到 7 月份川習會後才會更明朗。

新時代證券則指出，即使 A 股經歷 4 月底到 5 月中旬的大幅回檔，但是以目前局勢來看，A 股回檔的風險仍在。在川習會之前，A 股要出現方向性變化的機率不高，指數多以區間盤整為主。