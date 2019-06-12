〈台灣大股東會〉5G商業應用有嚴峻挑戰 蔡明忠：如何掌握契機是一大課題

台灣大 (3045-TW) 今 (12) 日召開股東會，董事長蔡明忠表示，去年營運成果豐碩，已連續 6 年配發每股現金股利 5.6 元，對於 5G 世代將來臨，台灣大抱有很大的期待，但商業應用有嚴峻的挑戰，台灣大如何掌握契機，是下一步要面對的營運重點。

蔡明忠指出，5G 的商業應用進程有嚴峻挑戰，目前仍尚未看到相關產品，且產業仍處建置階段，台灣大如何持續掌握市場商機，是下一步要面對的一大課題。

根據 NCC 規劃，5G 主流頻段 3.5GHz，一家業者可標得頻譜上限為 100Mhz，成為電信業爭取目標，不過蔡明忠未明確表態爭取 100Mhz，僅指出，5G 時代要有連續 100Mhz 頻寬，才能發揮最大效能，若電信業本身四分五裂，也無法展現優勢，只能拿到 20M、30M 的頻寬，速度恐連 4G 都不如。

至於市場預期競標 5G 頻譜，可望發生電信業共同攜手合作的情形，蔡明忠表示，無法透露是否有與其他業者合作的可能，須等競標頻譜後才能表明。

展望部分，蔡明忠表示，5G 應走向共頻、共網、共建的三共模式，在商業應用上各憑本事，並發展應用軟體，他也建議政府，5G 除朝三共模式外，3G、4G 也應著手先行，尤其 3G 執照已繳回，台灣仍有 4 家電信業者有 3G 網路，在電力成本高的情況下，對資源也是一種浪費。