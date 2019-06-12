〈緯創股東會〉大環境變數多 力拚營運持平去年

緯創 (3231-TW) 今 (12) 日召開股東會，董事長林憲銘表示，今年第 1 季財報、5 月營收皆符合公司預期，顯示營運緩步成長，展望未來，今年大環境變數還很多，需求疲弱，不過對營運有信心，將力拚維持去年水準。

林憲銘表示，未來將持續朝數位化轉型，包含 AI 人工智慧、自動化，坦言今年對於大環境不是很樂觀，公司小心規劃，未來仍可能有不可預測的事會發生，現階段是逐步調整中國產線，並與現有、未來客戶，藉 IOT 產品與服務結合同步成長。

面對美中貿易戰，林憲銘認為，市場觀望氣氛濃厚，但緯創全球布局很廣具優勢，包含印度、馬來西亞、竹科、捷克都有設廠，目前美國廠區主要做售後服務，不太適合做製造，上週美墨關稅問題，公司也立即緊急開會商討因應。

雖受美中貿易、美墨貿易影響，林憲銘強調，公司營運緩步成長，但仍有努力空間，不過今年大環境變數仍多，將持續推動公司數位化，調整成 3 個事業單位，包含緯創科技、緯創智能及育成事業，仍有信心今年可維持一定獲利。

林憲銘表示，公司推動數位化已 3-4 年，今年資本支出主要在承租廠房、移轉設備，所以金額增加不大，但面對貿易關稅問題，將持續與客戶溝通討論，強調台灣廠商應變能力很強，不過電子業未來要面對的是如何提升供應鏈的順暢度。

緯創去年合併營收達 8895.36 億元，年增 6.4%，稅後純益 49.08 億元，每股純益 1.76 元，今股東會也通過，將配發每股 1.5 元的現金股利。