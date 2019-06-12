拔頭籌！Visa推第一個B2B全球跨境商業支付服務

Visa 今 (12) 日宣布，推出第一個 B2B 全球跨境商業支付服務 Visa B2B Connect，協助金融機構快速安全地處理在全球各地大額的企業之間跨境支付。Visa B2B Connect 將涵蓋全球 30 個貿易走廊，目標於 2019 年底前擴展至 90 個國家及市場。

Visa 資深副總裁暨全球商務解決方案負責人 Kevin Phalen 表示，全球跨境商業支付服務 Visa B2B Connect 將加速商業支付的演進，以及改變商業金流在全球移動的樣貌。透過建立銀行對銀行直接交易的解決方案，可以解決產業供應鏈中支付的痛點，同時提高交易資料的透明度與一致性。

Visa B2B Connect 讓付款銀行得以直接對收 (受) 款銀行進行交易，去除企業跨境交易中間行 (代理行) 所產生的耗時與成本。此服務獨特的數位身份功能可將企業敏感的業務資訊，如銀行匯款詳細資料與帳號代碼化，並授予特殊的加密辨識符號，加速平台上的交易。Visa B2B Connect 的數位身份功能將改變企業對企業跨境匯款交易中資訊交換的方式。

Visa 台灣區總經理麻少華解釋， Visa B2B Connect 是利用區塊鏈分散式帳本的 B2B 跨境支付方案，不僅在全球，相信能為台灣金融機構與企業客戶帶來重要的附加價值，其交易速度、安全性、以及對資料的掌控度，甚至是降低與交易對象的風險，都是與國際合作商業往來得以成功的關鍵因素。

Bottomline 科技公司、FIS 金融公司以及 IBM 皆是 Visa B2B Connect 持續擴大營運規模的重要合作夥伴，兩家公司也正將 Visa B2B Connect 提供給自身銀行客戶。除了 Visa 核心優勢外，Visa B2B Connect 同時與 IBM 合作，利用 Linux 基金會超級帳本（Hyperledger）專案下的 Hyperledger Fabric 開放資源架構，提供一個在可擴充與相互認證的網絡環境下的匯款流程，大幅助益金融交易。