如果Alphabet因反競爭遭分拆 其價值可能反漲50%

Alphabet Inc. (GOOGL-US) 的投資人一直密切觀察對谷歌母公司進行中的反壟斷調查，但一位分析師表示，可能讓該公司解體的監管調查反而可能是值得歡呼的理由。

Needham 分析師 Laura Martin 週二 (11 日) 表示，分拆 Alphabet 可能為股東帶來約 50% 的上​​行空間，部分原因是投資人通常願意為單純的公司支付更多費用，而且他們擁有更多選擇去了解他們對特定趨勢的曝險程度。

她還認為，在長期拒絕為類似 YouTube 這樣的事業提供財務指標後，Alphabet 分拆後形成的任何企業都會更願意披露它們的體近，因為它們將成為小型實體。她寫道，假設的新企業管理層將無法再隱藏在搜索廣告財務背後，而這些高管們可能也不會再參與那些有「可疑」回報投資的昂貴「登月計畫」項目。

她估計司法部有 50% 的可能性確定分拆 Alphabet 是「最好的補救措施」，並且 Alphabet 被認為是反競爭的可能性為 50%。對 Martin 來說，這意味著該公司有可能在 3 年後遭到分拆。

Martin 說，司法部更關注反托拉斯問題而不是隱私問題，這降低了「與監管結果相關的經濟風險」。她說，司法部還以封閉和沈默的方式進行調查，要不是 Alphabet 披露正在接受調查，投資人可能至少 2 年內不會聽到任何進一步的消息。

她寫道，「因此，遭監管調查將損害 Alphabet 的獲利率，但未來 2 到 4 年的頭條風險要低得多，」她舉臉書 (FB-US) 作比較，臉書可能面臨聯邦貿易委員會 (FTC) 探討該公司的競爭行為。

Martin 設定 Alphabet 的目標價在 1350 美元，並在分拆模型中推估該公司每股 1579 美元的價值。鑑於最近的拋售和她認為司法部不會關注隱私問題，她直指這檔股票「太便宜」。

Alphabet 股價週二下跌 0.2%，但今年以來已上漲 3.5%。臉書在獲得升評上漲 1.9%，今年以來上漲 35.9%。標準普爾 500 指數同期上漲 15.2%。