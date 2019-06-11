〈分析〉陸稀土及有色金屬集團產能統整

受到美國在全球挑起貿易戰火，及歐洲政經局勢動盪下，全球經濟成長已受到衝擊。而全球央行接連降息，如印度、澳洲、紐西蘭、菲律賓、馬來西亞等國，紛紛以降息刺激經濟發展。

更重要的是，聯準會主席鮑爾也暗示美國有機會搭上這波降息順風車，此言一出全球股市及原物料市場立即投下贊成票，以「漲」聲慶祝。

此外，美國針對中國大打科技戰，中國政府則可能打出「稀土牌」迎戰，使得稀土一瞬間成為市場關注焦點。

以下將介紹中國稀土產業及重要原物料企業的產能概況：

稀土

稀土金屬廣泛應用於軍工、航空航太、電子等領域，而稀土在中國是採取生產配額管理。目前在中國取得生產配額的有六大集團，最大的是北方稀土，其主要礦區在白雲鄂博，至於排名二、三的分別為盛和資源與廈門鎢業。

資料來源: 各公司財報

此外與稀土息息相關的則是永磁材料－釹鐵硼。由於釹鐵硼是發展 5G、物聯網、AI、電動車等重要原物料之一，所以格外受到關注。

釹鐵硼是稀土的下游加工產品，主要原材料中有鐠釹金屬，其價格受稀土報價左右。而在生產釹鐵硼企業中，以中科三環產量最高。

資料來源: 各公司財報

黃金

今年黃金市場有幾大優勢，首先在於全球經濟動盪，市場對於黃金有避險需求；接著為中、俄兩大國為降低美元持有量，不斷購買黃金也是另一利多；最後則是在降息風潮之下，全球經濟與通膨均有機會回升，對於原物料價格也有支撐作用。

而中國生產黃金的上市企業中，以紫金礦業 1728 噸的儲備量位居第一，山東黃金則是以 39.3 噸的產量排名首位。此外，黃金產量逾 20 噸的公司還有中金黃金與招金礦業。

資料來源: 各公司財報

銅

根據世界金屬統計局 (WBMS) 資料顯示，2019 年 1～2 月全球礦山銅產量為 330 萬噸，較去年同期下滑 0.6%；1～2 月全球精煉銅產量為 367 萬噸，年減 7%，而 1～2 月份全球銅市供給過剩達 5.1 萬噸。

不過未來幾年全球大型銅礦投產數量較少，ICSG 預計 2019 年全球銅礦山產量只成長 1.2%，供給過剩情況有機會進一步減輕。

至於，在中國與銅相關的上游公司，從銅儲備量或是產量而言，紫金礦業、江西銅業和洛陽鉬業穩居前三名。

資料來源: 各公司財報

鉛鋅

根據市場預估，2019 年中國鋅產量將增加約 40 萬噸，主要集中在四川、湘西、雲南、陝西等地。而根據 SMM 資料，1～3 月中國精煉鋅產量只有 130.7 萬噸，年減 6.32%，因此下半年有機會精煉鋅產量會出現明顯的成長，這也將對於鋅價產生影響。

資料來源: wind

至於中國的鉛鋅產業，以產量來看，前三大企業為馳宏鋅鍺、中金岭南，及紫金礦業，鉛鋅礦產量均達到 30 萬噸左右。