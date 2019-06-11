華為受禁令衝擊 研調機構：今年三星手機出貨居冠

全球市場研究機構 TrendForce 今 (11) 日發布最新報告，稱受全球政經局勢風險升溫影響，智慧型手機需求將更加疲弱，全年產量恐跌破 14 億支；此外，禁令將衝擊今年華為手機出貨表現，其對手三星的手機出貨量，可望穩坐冠軍。

TrendForce 報告指出，全球政經局勢風險持續升溫，智慧型手機需求較預期更加疲弱，全年產量衰退幅度，估將從 5% 擴大至 7%，總量恐低於 14 億支。

報告寫道，TrendForce 原預估，2019 年全球智慧型手機生產總量排名，前 6 名依序為三星、華為、蘋果、OPPO、小米以及 Vivo；然而，受美中貿易談判陷入僵局、市場需求減緩等因素影響，三星可望穩坐冠軍，華為和蘋果則會陷入拉鋸。

報告指出，華為手機出貨恐受禁令衝擊，其競爭對手三星在歐洲與南美洲市場的銷售表現，將因此受惠；TrendForce 因此上修三星今年的手機生產總量，至 3 億支以上，增幅可望逾 5%。

報告稱，在貿易爭端影響下，蘋果今年在中國市場的銷售表現將受衝擊，預估 iPhone 在中國的市占率，將由原先預估的 7%，下調至 5%；生產總量由原先預估的 1.9 億支，下修至 1.83 億支。

TrendForce 預估，2019 下半年，華為將持續受惠於中國內需市場挹注，有助減緩海外市場受到的影響。

至於小米、OPPO 以及 Vivo 等品牌，在東南亞、印度市場的銷售皆有斬獲，全年生產總量可望較 2018 年持平。