〈觀察〉別以為貿易戰與你無關 變成貨幣戰就要小心物價飆

沒投資台股、沒投資基金，就以為貿易戰與你無關嗎？錯！貿易戰造成一波亞幣競貶，雖然新台幣週五 (24 日) 轉向小幅升值，但是外資持續賣超，尤其美國總統川普的步調時鬆時硬，因此還是不可掉以輕心，因為，匯率貶值會導致進口物價上漲，進而影響消費力與內需成長動能，只要演變成貨幣戰，影響所及便是每個人的荷包，所以別以為貿易戰跟一般民眾無關。

美中貿易戰升級，由人民幣為首，掀起一波亞幣競貶的態勢，人民幣逼近「破 7」，新台幣也疲軟不堪，貶破 31.5，甚至有聲浪喊下探 32 大關。雖然貨幣貶值短期確實有利出口，但若各國都貶值，也就相當於沒有貶到，反而是匯率貶值會導致進口物價上漲，進而衝擊國人購買力，影響消費與內需成長動能，所以，別以為你沒投資，貿易戰就跟你無關，一旦升級到貨幣戰，貨幣的升貶可說是一刀兩刃必須非常小心。

其實，過去每當經濟不佳、出口衰退時，就會有企業大老向央行喊話要新台幣貶值，而前央行總裁彭淮南也常被質疑為救出口「阻升不阻貶」，直到美國總統川普當選美國總統，並將台灣列入匯率操縱國觀察名單，才讓彭淮南在最後任期放手。

不過，隨著央行周四 (23 日) 在臉書信心喊話表示「新台幣沒有大幅貶值」，加上「美國股市的熱度決定川普的硬度」，由於美股連跌，讓川普又放軟態度，因此，亞幣貶勢有所趨緩，但是川普不定時炸彈的個性難測，且外資賣超動作仍不收手，出現連 13 賣創一年半來最長連賣紀錄，新台幣匯率是否就此止穩，依舊充滿不確定性，正式回升的訊號還是得看川普和外資臉色。

回顧新台幣升貶，在 2017 年 11 月底，新台幣重見「2 字頭」，一直維持到 2018 年 5 月，到 5 月底因為貿易戰而出現情勢大逆轉，美元走強，亞洲貨幣兌美元開始趨貶，新台幣也不例外，從此貶破 30 元一路不回，此次川普 5 月初再起戰火後，更摔破 31.5 元心理關卡。

新台幣貶值對經濟的影響，一般認為有利出口，因為出口價格變便宜了，相對有競爭力，但亞洲貨幣都在競貶，尤其台灣的競爭出口國韓元也在貶，貶值固然短期有利出口價格，但一來大家都在貶，就抵銷了貶值的優勢；更重要的是貶到一個程度對經濟就不好了，因此不能大貶。

不僅如此，貨幣貶值也會導致進口物價上漲，進而衝擊國人的購買力，影響消費與內需的成長動能，這也是彭淮南過去不斷強調，匯價不可能同時讓出口及進口商滿意。

當貿易戰演變成貨幣戰之際，貨幣的競貶就更是人人都須留意的課題，就算你沒投資，也要知道貨幣貶值對經濟會帶來的影響，更要看緊荷包，或是尋找時機理財。

而企業主也別一意認為貶值可以促進出口，其實，前央行總裁許嘉棟就多次表示，台灣已沒有空間靠匯率提振經濟景氣，企業不要再期待新台幣貶值救出口、加速經濟發展，這只會延緩產業的升級，政府應帶頭從事公共投資，帶動民間跟進，刺激經濟有效成長，同時，分散產品出口市場及投資地區，減緩匯率變動對出口的影響，並做好避險操作，降低新台幣匯率波動的影響。