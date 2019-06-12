SONY新OLED微型顯示器、瞄準5G時代AR眼鏡應用

根據日刊工業新聞 12 日報導，索尼 (6758-JP) 已研發出全球最高水準，亮度高於該公司過去產品 6 倍，達 3000 cd/m2 的 OLED 微型顯示器。該項產品，除了將應用在過去主流的數位相機電子觀景窗 (EVF) 外，也將瞄準伴隨著 5G 時代來臨，於顯示器亮度上要求更高的 AR 頭戴裝置市場。

索尼計畫在 2019 年內，就會展開量產出貨。

(圖片：Investing.com)

這個由索尼所開發的 0.7 吋 OLED 微型顯示器，其顯示能力為 FHD 畫質 (1920x1080)。索尼在微透鏡陣列等方面下了功夫，使得 OLED 發光層所發出的光量，較該公司過去產品提升了 3 倍之多。另外也提高了發光層的發光效率。

過去 0.7 吋的微型顯示器，多搭載於商用攝影機等的電子觀景窗上。而業者這次所瞄準的 AR 頭戴顯示器市場，則是因為需要將虛擬世界的影像投射在眼鏡上，其亮度必須要能和使用環境的亮度互相匹敵，也因此在亮度的要求上，會比過去的微型顯示器還要來的高。

在一般的 AR 頭戴裝置上，OLED 微型顯示器多配置於鏡架部分，或是鏡片的上緣，並運用光學技術將畫面投影在鏡片上頭。索尼表示，在今後將進一步的提升產品亮度。

索尼自 2011 年將 OLED 微型顯示器投入商品化後，目前在其產品線中，擁有各式各樣的尺寸及解析度。而截至目前，這類產品多使用於高級數位相機的電子觀景窗。

而今後該公司將鎖定 5G 行動通訊時代，在 AR 方面的應用，計畫同時擴大在 AR、VR 裝置的市場版圖。

而在 VR 市場方面，由於畫面尺寸的大型化是未來趨勢，索尼也將會朝著這個方向來作努力。