郭明錤：iPad、Mac與顯示器或採mini LED 看好晶電、瑞儀受益

週一 (8 日) 中國天風證券分析師郭明錤發布研報表示，蘋果旗下 iPad、Mac 與顯示器或採用 mini LED，晶電 (2448-TW)、瑞儀 (6176-TW)、豐田合成 (Toyoda Gosei) 為最大受益者。

郭明錤指出，廣色域 (Wide color gamut) 與高對比度為蘋果中、大尺寸產品下一個關鍵技術創新，預期 mini LED 是最佳技術方案，因目前高端智慧型手機已普遍支持 WCG 與高對比度，故相信高端中、大尺寸產品支持 WCG 與高對比度，為未來重要產品差異化。

郭明錤表示，因蘋果的中、大尺寸產品主要定位為生產力工具，故與 OLED 相比，更適合採用壽命較長與沒有烙印問題的 mini LED 作為實現 WCG、高對比度、HDR、動態背光分區 (Local Dimming) 技術，預測蘋果將分別在「2019 年 Q2 至 Q3」、「2020 年 Q4 至 2021 Q1」、「2021 年 Q1 至 Q2」推出 mini LED BLU 的 31.6 吋 獨立顯示器、10–12 吋的 iPad 與 15–17 吋的 MacBook。

郭明錤強調，31.6 吋獨立顯示器乃採類似 mini LED 架構 (LED 晶片較大)，而 iPad 與 MacBook 才是採用真正 mini LED 技術 (LED 晶片較小)，故預估用於背光的 LED 顆粒數量為 31.6 吋顯示器的 15–25 倍，並相信 31.6 吋獨立顯示器定位在非常高端，故不預期出貨量對供應鏈有顯著貢獻。但透過生產 31.6 吋獨立顯示器的經驗，蘋果與供應鏈可望改善關鍵設計與生產技術 (如：巨量移轉、動態背光分區與驅動 IC 設計)，有利未來商品化 mini LED iPad 與 MacBook。

郭明錤預期晶電、豐田合成、瑞儀為 iPad 與 MacBook 採用 mini LED 最大受益者，理由主要有三：

LED 供應鏈：晶電、Toyoda Gosei 與 TE Opto (豐晶光電，為晶電與 Toyoda Gosei 合資公司) 分別負責獨家 LED 生產、設計與銷售。 瑞儀為獨家背光供貨商。 面板獨家供貨商為 LGD，但因 mini LED 面板對整體營收貢獻較低，故認為 LG Display 非主要受益者。

該份研報並表示，iPad 與 MacBook 採用 mini LED 將讓 LED 供應自 2Q20 開始轉趨緊張；用於 iPad 與 MacBook 的 mini LED BLU 單價預期較目前 BLU 顯著提升，理由主要有三：