優於預期！日本4月民間核心機械訂單、月增5.2%

日本內閣府在週三 (12 日)，公布了 2019 年 4 月的機械訂單統計數據。經季節因素調整後的民間核心機械訂單金額 (去除船舶、電力等民間需求) 月增 5.2% 至 9137 億日圓，連續 3 個月出現增加。也優於路透社在事前所統計的民間預測中間值的負 0.8%。

而與去年同期相比，則是增加了 2.5%。對於這個結果，日本內閣府表示 4 月份的機械訂單「出現了回復的徵兆」，優於先前的「停滯不前」評語，在看法上作出了上修。

在製造業方面月增 16.3%，而非製造業則是月增 1.2%。

優於預期！日本 4 月民間核心機械訂單、月增 5.2%。(圖片：翻攝自日本內閣府官網)

而在另一方面，外需則是出現了月減 24.7% 的現象，大幅度衰退。也是近 3 個月來，首次發生減少的狀況。

在 4 月的時候，美國政府還尚未向中國宣布第四波的關稅調漲措施，當時的市場情緒還對美中貿易摩擦的改善抱持期待。不僅是在海外的經濟情勢上，在日本國內以非製造業為主的效率化投資方面，都出現了相當活絡的現象。

然而在進入 5 月之後，有許多的調查機構紛紛表示，在未來的訂單展望上，將難以進行預測。

而日本內閣府在 5 月發表的 2019 年 Q2(4 - 6 月) 訂單展望，雖然出現了大幅度增長，但隨後美中貿易摩擦出現急遽惡化，有多數認為，該數據將出現相當程度的下修。

日本內閣府的這項機械訂單金額統計，是統計了日本 280 家機械製造廠商，在生產設備用機械的合計訂單金額。由於廠商在取得訂單之後，大約會在半年後交貨，也因為機械訂單被視為設備投資上的經費，所以這項統計數據也成為設備投資的先行指標。