否認受限於陸間諜法 華為：我們赤裸地呈現在世人面前

華為始終對外否認與中國政府存在任何關係，稱其不會受限於陸間諜法。週一 (10 日) 在英國國會的一場聽證會中，華為網路安全主管 John Suffolk 表示，即使北京當局要求，華為從未接受中國政府或任何其他政府要求，減弱產品安全性。

中國電信網路設備巨擘華為的網路安全主管 John Suffolk 週一回應英國國會議員，關於華為設備安全性及與中國政府關係的問題。

華為稱歡迎外界分析其產品或檢測工程 / 編碼缺陷，John Suffolk 直言：「我們赤裸地呈現在世人面前，而且我們更願意這樣做，因為這使我們能夠改進我們的產品。」

John Suffolk 澄清，中國政府或任何其他政府都沒有要求我們做出任何會減弱產品安全性的事情。

華為否認透過訪問 5G 網路擷取任何數據。John Suffolk 解釋：「華為僅是行動網路的電信設備供應商，我們不運行網路，正因如此，我們無法訪問 5G 網路運行的任何數據。」

華為目前在歐洲取得了重大進展，歐洲各國政府已初步批准其國內電信公司在建設 5G 網路時使用華為的產品，但英國尚未就抵制華為 5G 作出最後決定。

英國政府表示，一旦調查工作完成，將向英國國會公布對 5G 供應商審查的結果，儘管英國首相梅伊即將離職已減緩此進度。

華為創辦人任正非近期接受專訪時都矢口否認華為與中國政府的關係。美國國務卿龐皮歐 (Mike Pompeo) 抨擊，華為確實與中國政府合作，認為任正非沒有告訴美國人民真相，暗指其發言有所隱瞞。

根據華為歷年財報顯示，過去 10 年中國政府補助華為將近 110 億人民幣 (約台幣 504 億)。