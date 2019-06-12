台股盤中－金融股洩氣失守10600點關卡 成交量估可維持千億元

受亞股普遍拉回整理影響，台股今 (12) 日開低走低，大型權值股台積電與鴻海平盤震盪、金融股逢高拉回走跌，加權指數盤中跌破 10600 點關卡，資金持續調節金融股轉進電子股，預估成交量仍可維持 1000 億元以上。

台股結束連續 2 天日 K 連紅，今天開盤開低走低在平盤附近，主要亞股中日、韓股呈現平盤整理，陸股、港股聯袂走跌，港股更因《逃犯條例》引發香港市民不滿發動罷工影響，盤中下跌逾 1%。

觀察今日盤勢表現，主要以觀光、化學與電子、光電與資通族群表現相對亮眼，金融則持續遭資金調節賣壓沉重，壓抑大盤指數表現。

金融股近期受漲多拉回影響，加上我金融業在港曝險逼近兆元，在《逃犯條例》推波助瀾下，盤中跌幅 1.46% 以上，先前漲多股價創新高個股幾乎全都拉回整理。

玉山金盤中重跌逾 3% 以上，彰銀、台企銀、華南金、上海商銀也有 2% 以上的跌幅，中壽、開發金、第一金與合庫金也有 1% 以上的跌幅。

大型電子股部分在買單敲進下，包括廣達、聯電、台積電與日月光控股今天股價同步上揚，惟資金挹注力道有限大多在平盤附近整理。

法人表示，美中貿易戰消息反覆紛擾，加快資金移動速度，觀察今天盤面走勢，買盤對於大型股票仍持續觀望，轉進櫃買中小型股，非電族群中包括稀土、風力發電等在消息與政策面支撐下，股價表現相對有撐。