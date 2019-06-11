【豐銀投顧】短線偏多 中線有變 長線無虞

◆盤勢分析

這幾天台股看來其實並沒有什麼大的敗筆，5 日線再度站上月線，成交量也放大到 1221 億了，重點是電子股佔成交比重開始增加，因此我們會看到今天很多金融股都變弱，就是這個原因。在這樣子的盤勢之下去看空其實是不智之舉，畢竟短線上我們看不出有什麼變盤的訊號。但中線上，特別是從下週台指結算後到月底，這中間的國際局勢可以說是非常雖以捉摸！我們可以確定，下週二、三台指結算時同時也是聯準會會議之前，美全球股市仍會有降息利多的效應，這就是筆者認為短線上盤勢偏多無虞的理由。

不過許多人可能不知道，聯準會的任務有幾個任務，其中一個任務就是管控市場預期。現在六月美股能帶動全球股市大漲，其實是因為之前鮑爾的鴿派言論。不過若再仔細解讀鮑爾所說的話，他其實只是表示「必要」時將採取「適當」行動來維持經濟增長。市場自動連結到「降息」這個選項倒也沒什麼不對。但究竟是何時要調降？要降多少？卻完全都沒講，只能讓俅一再的猜測、期待，這其實是有陷阱的。6 月底的「川習會」將會在日本大阪舉行，這意味著聯準會完全可以看結果才決定是不是要降息。假設川習會不歡而散，那麼屆時市場必定會再度重挫，那麼聯準會應該就會出手降息，那個時候才是一個把「降息」招數用在刀口上的做法。

但如果川習會並沒有想像中交惡，或是雙方又要再喬下去呢？這時聯準會是可以翻臉不認人的！因此究竟台股乃至於全球股市的後勢怎麼看？最保守也最安全的看法，就是短線的多頭要把握，到下週台指結算前開始盡量不要做長線操作，接著到月底時盡量空手等待結果。特別是華為相關類股儘量不要碰，理由是華為手機在國外已經是被判死刑賣不出去了，那麼多的軟體如 FB、GOOGLE… 等軟硬體公司不支援華為手機，那華為現在只能靠基地台業務來撐，問題是能撐的住嗎？華為手機海外市場佔了 50%，這個部份至少會衝擊到華為手機供應鏈，沒多久這些概念股的財報就會開始惡化，那怎麼還能碰呢？預計八月開始，這些個股就會反映其利空了，請大家千萬小心。

豐銀投顧 李世新 分析師

