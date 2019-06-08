特斯拉徘徊十字路口.. 分析師：下週股東會請關注這幾件事

特斯拉 (TSLA-US) 下週舉行的年度股東大會，受到汽車需求和資產負債表良窳的擔憂，讓這家為矽谷電動車製造商走到了「十字路口」。

特斯拉的會議定於週二 (11 日) 太平洋時間下午 2:30 舉行。將同步進行網路直播。

在最近幾個交易日觸及多年低點之後，特斯拉股價本週收復部分虧損，總計漲幅超過 11%。該股過去連續 4 個交易日上漲，漲幅超過 15%，過去 2 個交易日站穩在 200 美元以上。

Wedbush 分析師 Dan Ives 為首的團隊在週五 (7 日) 的報告中表示，股東大會的正式議程可能「乏善可陳」，但 CEO 馬斯克對業務狀況的評論可能值得注意。

報告指出，「我們仍然認為，馬斯克和特斯拉走到了『十字路口』，Model 3 的需求必須在接下來的幾季內大幅反彈，才能讓公司實現持續的獲利能力，這仍然是市場最熱切關注的問題，」尤其是在第 1 季交車數未達標以及最近的資本籌集之後。

Wedbush 分析師指出，第 2 季特斯拉需要一個「非常強勁的 6 月」來達到華爾街對其單季交車目標的預期。

FactSet 調查的分析師預計，特斯拉銷售的第 2 季交車量為 92000 輛，其中包括 74000 輛 Model 3 型轎車。分析師指出，這仍然是個「極具挑戰性的門檻」，但若歐洲交車狀況佳即可達成目標。

更大的問題仍然是該公司對今年交車 36 萬到 40 萬輛汽車的展望目標，分析師稱之為「一場登頂的苦戰」，除非 Model 3 在今年下半年需求激增。

Wedbush 分析師表示，達到這個展望目標「將是一項艱鉅的任務，因為在最佳情況下，我們估計只有 36-37 萬輛，而在基本情況下，34-35.5 萬是比較可能的結果」。

他們說：「在特斯拉及其股東經歷了 6 個月殘酷的股價走勢後，我們預計下週二將會出現正面的結果，期待馬斯克和特斯拉團隊展示了他們迄今為止在生產和新車型設計方面所取得的進展。」