川普肆意攻擊媒體 不僅錯誤 根本危險

「與今天的情況相較，我以往採訪總統與新聞秘書，都只是輕而易舉的事，」資深媒體人唐納森 (Sam Donaldson) 週二在 CNN 發布專欄文章說道。CNN 正是川普指稱人民公敵與假消息的主要目標。做為一位記者，唐納森花了 52 年時間，在華盛頓採訪各屆總統，幾乎見過各種世面。

然而，川普可謂與眾不同。

唐納森說，他從未見過像川普這樣對媒體充滿衊視與仇恨的總統。

「結果就是破壞了媒體的公信力，他就可以任意發揮，對國內外記者造成傷害，」唐納森寫道。「川普大肆攻擊主流媒體是錯誤的，也是危險的。歷史顯示暴君及準暴君總是想要毀滅自由媒體。」

唐納森說，他所採訪的每一位總統，除了尼克森外，「基本上，都了解也接受媒體的重要性。」但這並不意味他與過去的政府沒有發生不愉快的事。例如，卡特的新聞秘書就曾將一杯紅酒灑向他。

「以往，即使老板情況不妙，新聞秘書也會泰然自若。但他們不會說謊，不像川普的新聞秘書謊話連篇。他們也不會當面羞辱人，」他寫道。「雙方都相互了解對方工作的職責，所以我們相處順利。」

唐納森的專欄與 CNN 記者阿科斯塔 (Jim Acosta) 發表的新書相呼應。阿科斯塔咄咄逼人的語氣，一度惹毛了白宮，連記者證都被取消了。最後，還是由一位聯邦法官幫他重新獲得。