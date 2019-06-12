美股盤後 — 道瓊終止連六漲 三大指數近乎持平

由於美中貿易戰的憂慮消弭降息希望，週二 (11 日) 美股三大指數小幅收低。

週二 (11 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 14.17 點，或 0.05%，收 26048.51 點。

那斯達克指數下跌 0.60 點，或 0.01%，收 7822.57 點。

標普 500 指數下跌 1.01 點，或 0.04%，收 2885.72 點。

費城半導體指數上揚 4.13 點，或 0.29%，收 1418.02 點。

標普主要板塊以資訊科技領漲、公用事業與工業版塊領跌。(圖片：finviz)

尖牙股 (FAANG) 漲跌互見，亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 0.16%；蘋果 (AAPL-US) 上揚 1.16%；臉書 (FB-US) 上揚 1.88%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 0.16%；Netflix (NFLX-US) 下跌 0.21%。

中美貿易戰吹起企業大搬風，Google 也不例外，週二外媒傳出，Google 正計畫將部分硬體生產遷出中國轉向台灣和馬來西亞，包括智慧溫控器 (Nest thermostats) 產品與伺服器硬體的製造。

半導體類股漲跌互見，Nvidia (NVDA-US) 上揚 1.56%；博通 (AVGO-US) 上揚 1.17%；高通 (QCOM-US) 上揚 0.99%；德州儀器 (TXN-US) 上漲 0.27%；英特爾 (INTC-US) 上揚 0.11%；AMD (AMD-US) 下跌 2.47%；美光 (MU-US) 下跌 0.29%；。

博通已與蘋果簽訂為期 2 年的供應商協議，為蘋果的智慧型手機、手錶與平板電腦提供特定的射頻前端元件和模組，有望啃食 Qorvo 等射頻元件供應商的大餅，激勵其週二股價上揚。

金融股方面。花旗 (C-US) 上揚 1.12%；摩根士丹利 (MS-US) 上揚 0.88%；高盛 (GS-US) 上揚 0.31%；美國銀行 (BAC-US) 上揚 0.61%。

台股 ADR 氣勢如虹。友達 ADR (AUO-US) 上揚 3.13%；日月光 ADR (ASX-US) 上揚 1.89%；聯電 ADR (UMC-US) 上揚 1.46%；台積電 ADR (TSM-US) 上揚 0.86%；中華電信 ADR (CHT-US) 上揚 0.41%。

企業消息

微軟 (MSFT-US) 週二股價觸及 52 週高位後回落，跌幅達 0.38% 至每股 132.10 美元。思科 (CSCO-US) 與好市多 (COST-US) 週二股價雙雙創下 52 週新高點，分別收漲至每股 57.11 美元與每股 257.11 美元。

摩根大通將超越肉類調降至「中性」評級後，超越肉類 (BYND-US) 結束 5 月 2 日 IPO 以來凌厲的漲勢，週二股價暴跌 25.02%，至每股 126.04 美元。

美國總統川普週一對聯合技術與雷神合併案感到擔憂，認為這不利於更多競爭，促使聯合技術 (UTX-US) 週二股價下跌 3.96%，雷神 (RTN-US) 下跌 5.11%。

華爾街分析

經歷 5 月大舉拋售後，美股 6 月迄今，已在避免墨西哥關稅與聯準會降息的驅動下，大幅上漲近 5%。然而，美中貿易緊張局勢仍未解，G20 川習會行程仍未定。

隨著 2019 G20 峰會即將到來，美國總統川普週二喊話，他希望在本月晚些時候 G20 峰會上與習近平會面，他將親自與中國達成貿易協議，但除非北京恢復到今年早些時候談判的條款，否則他沒興趣。

Independent Advisor Alliance 投資長 Chris Zaccarelli 表示，貿易情緒正在推動一切，我們今天看到的是對本月底 (G20 川習會) 可能發生的悲觀看法，而 5 月的大部分拋售可以歸因自美中與美墨間的衝突。

TD Ameritrade 首席市場策略師 Joe Kinahan 表示：「我們將繼續保持區間波動。部分投資者擔心，一旦與中國的關稅問題完全解決會錯失機會，因此人們不一定想要出售 (股票)。現在我們處於價格區間的頂部，我認為我們將看到人們對繼續購買猶豫不決的情況。」