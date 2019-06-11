代工廠股東會明日起跑 緯創率先登場市場聚焦3個重點

代工廠股東會明 (12) 日由緯創 (3231-TW) 揭幕，市場料將聚焦 3 大重點，包含美中貿易戰的應對與全球產線布局、下半年營運展望、及智慧醫療等新事業群的布局狀況。

面對變化莫測的美中貿易戰，全球廠商積極備戰，上週傳美國因為非法移民問題，將加徵墨西哥輸美商品關稅，當時市場點名台代工廠緯創、緯穎 (6669-TW)、英業達 (2356-TW) 恐受劇烈影響，所幸美墨達成協議，關稅問題暫時解決，但市場仍關注代工廠是否有調整全球產能布局的計畫，以因應美國總統川普再次突襲。

展望部分，緯創日前表示，對下半年仍保守看待，但 iPhone 新手機即將上市，加上美國封殺華為，市場預期三星與蘋果等非華為手機廠，市占率將有提升空間，相關代工廠可望受惠，另外下半年也是 ICT 產業傳統旺季，股東會將聚焦最新看法；緯創 5 月營收 644.73 億元，月減 1.45%、年減 0.15%；累計前 5 個月 3342.36 億元、年減 1.52%。

新事業部分，緯創營業報告書中指出，美中貿易戰、極端氣候、網路攻擊事件等外部環境充滿變動與競爭下，將加速數位轉型，並進行組織調整成 3 個事業，包含緯創科技、緯創智能及育成事業。

科技事業方面，緯創將持續調整客戶與產品組合，改善營運效率、提高產品利用率；智能事業方面，則專注於智能聯網裝置與服務，目標是拓展至物聯網與智慧家庭等創新市場領域。

育成事業方面，緯創表示，旗下緯創醫學將投入到醫療器材研發製造與醫療大數據的智慧醫療服務，今 (11) 日也宣布與高雄醫學大學附設中和紀念醫院合作，共同開發系統服務，鎖定偏鄉醫療照護服務。

緊接緯創後面，其他代工廠股東會也將陸續登場，英業達本周五 (14 日) 登場，仁寶 (2324-TW)、廣達 (2382-TW)、和碩 (4938-TW) 等則共同選在下周五 (21 日) 舉行。