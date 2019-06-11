緯創攜手高醫大推智慧醫療 深耕偏鄉社區健康照護

緯創 (3231-TW) 旗下緯創醫學科技今 (11) 日宣布，與高雄醫學大學附設中和紀念醫院合作，共同開發「整合性家戶暨個案管理系統」，鎖定偏鄉醫療照護服務，運用物聯網技術落實在地健康管理、個案健康監測及醫病雙向溝通。

緯創表示，攜手高醫合作，結合科技與醫療，將系統拓展至高雄市茂林區、桃源區及那瑪夏區衛生所等目標據點，增進偏鄉醫療照護的普遍性、可及性與可負擔性，提升偏鄉醫療照護品質。

緯創表示，集團旗下緯創醫學科技發展整合性個案管理平台，用物聯網整合圖資訊息、戶政資料，建立家戶個案管理基礎架構，導入 IoT 居家健康監測方案，能夠解決傳統個案管理資訊收集缺乏完整性問題，並提供家戶健康管理、個案追蹤管理、智能遠距服務等服務。

緯創表示，將持續深耕智慧醫療，運用系統化的解決方案，整合科技應用打造健康家庭照護，發展智慧化院內疾病治療、扎根居家健康照護智能服務。

不只緯創搶進智慧醫療市場，仁寶 (2324-TW) 近年來積極布局智慧醫療服務，日初宣布與雲林縣政府、台大醫院雲林分院等合作，打造雲林智慧照護、樂齡健康城的願景，今年 4 月更投入 6 千萬元攜手國立台北科技大學，設立宏智生醫，推 AI 腦波輔助系統目標鎖定在憂鬱症早期發現、協助醫生診斷。