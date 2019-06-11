〈台塑股東會〉未加入RCEP對台產業影響嚴重 示警台灣恐僅剩電子業能存活

台塑 (1301-TW) 今 (11) 日召開股東會，董事長林健男表示，RCEP 將於今年 11 月達成協議，呼籲應政府積極爭取加入 CPTPP、RCEP，並與主要貿易夥伴洽簽 FTA，否則台灣將只有電子產業能存活，其餘產業多須外移，對台灣長期產業發展極為不利。

面對全球貿易保護主義高漲，林健男表示，不僅經濟規模佔全球 GDP13% 的 CPTPP(跨太平洋夥伴全面進展協定)，已於去年底生效，另外，經濟規模佔全球 GDP 30%，且為 CPTPP 2.3 倍的 RCEP(區域全面經濟夥伴關係協定)，也將於今年 11 月達成協議。

林健男說，CPTPP 及 RCEP 分別佔台灣貿易總額的 25% 及 59%，但台灣都被排除在外，非常不利產業競爭與發展，令人至感擔憂。反觀，台灣與中國已簽訂 ECFA 協議，截至去年底，台灣出口到中國大陸總計減免關稅 63 億美元。

林健男表示，台灣年出口金額高達 3300 億美元，佔 GDP 比重高達 6 成以上，但簽訂國際自由貿易協定 (FTA) 國家卻很少。目前台灣每出口 100 美元，可享有的關稅優惠、也就是「FTA 覆蓋率」，僅有 9.7%，遠不如日本的 23%、韓國 64%，及新加坡的 77%。

林健男指出，RCEP 對台灣產業影響相當嚴重，從電子零組件產業來看，佔台灣出口產品三分之一，這類產品由於 WTO 資訊科技協定 (ITA) 而免除關稅，不過，包含石化業等其他產業，佔台灣出口產品三分之二，由於沒有 FTA，也沒有加入區域經貿協定，出口都將面臨關稅壓力。

林健男認為，在此環境下，台灣僅有電子產業得以存活，其餘產業多須外移，將造成產業發展嚴重失衡，對台灣產業長期發展極為不利。呼籲政府應積極爭取加入 CPTPP、RCEP，並與主要貿易夥伴洽簽 FTA，協助化解台灣產業在全球所遭受不平等關稅貿易障礙。