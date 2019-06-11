台股盤中－三王回神翻紅 題材股續強 大盤愈墊愈高挑戰季線

台股歷經昨 (10) 日大漲後，今日面臨季線反壓，一早多頭暫時休兵，不過盤中三王翻紅，PCB 族群、散熱模組、5G 概念股等題材股續強，加權指數盤中最高也攻上 10632.16 點，且愈墊愈高，漲逾 60 點，有蓄勢向上挑戰 10664 點季線反壓的氣勢。

因墨西哥加稅無限期暫停，加上市場預期聯準會即將降息，美股 4 大指數昨日續揚，為連續 6 個交易日收紅，為台股今天續攻打了一劑強心針。

台積電、大立光開盤小跌，但是不久旋即翻紅，雙雙漲逾 2%，大立光一度收復 3600 元；而今天將首度自辦法說會的鴻海，也反彈攻克 5 日線、10 日線。

PCB 族群強強滾，南電亮燈漲停，收復月線，金像電最高也登頂漲停，欣興大漲超過 7%，聯茂也勁揚 6%，瀚宇博、先豐台郡、泰鼎 - KY、嘉聯益、健鼎、台光電等也有漲幅介於 1~2% 的表現。

散熱模組也是盤面焦點，泰碩漲逾 5%，雙鴻、健策、奇鋐、鴻準、曜越都表現不俗。5G 概念股也續強，宜特大漲 6%，璟德漲逾 3%，穩懋、訊芯 - KY、智易、正文、友訊等都連袂走揚。

整體來說，目前台股在年線至半年線有強力支撐，上檔壓力在季線附近，目前技術面有利反彈，台股昨天獲得外資也一反上周連三賣，昨日一舉買超 83 億元，為 4 月 22 日以來新高，後市是否持續回補科技股，將是大盤是否續攻的重要訊號。